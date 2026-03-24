Aniversario entre amigos: Alicante rinde homenaje a Emilio Varela y a Óscar Esplá

Óscar Esplá y Emilio Varela nacieron en Alicante con un año de diferencia a finales del siglo XIX -el compositor, en 1886, y el artista, en 1887- y ambos fallecieron un 6 de enero: Varela en 1951 y Esplá, 25 años después. Ambos forman parte de la Edad de Plata alicantina junto a otros intelectuales como Gabriel Miró, Germán Bernácer o Heliodoro Guillén y cultivaron una amistad que se prolongó durante años.

Este 2026 se cumplen el 75 y el 50 aniversario de su fallecimiento y, con tal motivo, el Ayuntamiento -sin llegar a declarar el Año Varela o el Año Esplá- ha organizado una serie de actividades hasta noviembre para homenajear a estas figuras fundamentales de la cultura del siglo XX, que han comenzado este martes ante un centenar de personas con un pequeño recital en la Explanada, junto a la escultura de Varela y con la música de Esplá de fondo, arreglada para el cuarteto de saxofones Ars Musicandum del conservatorio que lleva su nombre.

Homenaje a Emilio Varela y Óscar Esplá en la Explanada / PILAR CORTÉS

El pintor y el musicólogo se conocieron en 1918 y mantuvieron "una sólida y constante amistad reflejada de múltiples formas", como ha señalado el narrador y profesor Juan Antonio Olmedo, que ha entrelazado sus trayectorias indicando que en 1928 viajaron juntos a París "y Esplá consiguió que el director del Museo de Arte Moderno de París encargase a Valera dos cuadros" o que en 1929 "Esplá dedicara al pintor sus Canciones playeras basadas en textos de Alberti". También ha recordado que el pintor y el músico prolongaron su amistad durante el exilio del segundo con una "correspondencia constante" y que ambos sentían una "especial querencia por por la montaña alicantina y sus pueblos", que recorrieron juntos en innumerables ocasiones y que reflejaron en sus obras.

Un momento del acto celebrado en la Explanada / PILAR CORTÉS

Dos alicantinos sobresalientes

A través de la Suite de pequeñas piezas para piano y La Pájara Pinta, los saxofones han unido a estos alicantinos sobresalientes. Esplá, considerado uno de los máximos exponentes del sinfonismo moderno junto a Manuel de Falla, que consiguió modernizar la música española mediante la síntesis del folclore levantino con influencias europeas, y Varela, un maestro de la luz que recorrió el paisaje alicantino con sus pinceles, preocupado por plasmar el color de su entorno rural y urbano, cuyos numerosos autorretratos son un ejercicio de introspección psicológica y cuya pintura evolucionó desde el figurativismo y el expresionismo hasta el realismo mágico.

La escultura de Emilio Varela, junto al cuarteto de saxofones que ha tocado música de Óscar Esplá / PILAR CORTÉS

En representación del alcalde, que no ha podido acudir al acto, el concejal Antonio Peral ha destacado que los actos programados son una oportunidad "para que las nuevas generaciones se acerquen a sus obras" mientras la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha apuntado "el nivel artístico y la destacada trayectoria de ambos alicantinos ilustres que queremos recordar mediante conciertos, conferencias y talleres a lo largo del año" puesto que es "un orgullo y un deber recordar su figura y su obra".

Actos programados