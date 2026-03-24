Los clubes de lectura regresarán a la Biblioteca Azorín de Alicante a partir del mes de abril

La Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín ha constatado una mejora parcial en la situación de la Biblioteca Pública Azorín tras los últimos meses de incidencias, aunque advierte de que persisten problemas de fondo que requieren solución. Durante la asamblea general celebrada el pasado 23 de marzo, el colectivo analizó el estado actual del centro, marcado recientemente por el cierre en horario de tarde durante casi tres meses. La asociación también valoró el impacto de la concentración convocada el 5 de febrero, tras la cual se han producido algunos avances.

Entre las mejoras detectadas, aunque fuentes de la Conselleria aseguraron a INFORMACIÓN que no se deben a la convocatoria ciudadana, destacan la reapertura de la sala general en horario de tarde desde el propio 23 de marzo y el anuncio de la próxima reactivación de los clubes de lectura, que arrancarán de nuevo el próximo mes de abril. Desde la asociación consideran estos pasos “positivos”, aunque subrayan la necesidad de que se mantengan de forma estable y no respondan a medidas puntuales. “No se pueden volver a cerrar servicios de la biblioteca”, señalan.

Un momento de la protesta para "salvar" la Biblioteca Azorín / Pilar Cortés

Pese a ello, el colectivo denuncia que continúan sin resolverse varias deficiencias relevantes que pusieron de manifiesto en la concentración pacífica realizada el pasado mes de febrero frente a la sede de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, seguida por más de 120 personas. Entre ellas, destacan la falta de adquisición de nuevos libros, una situación que califican de “inaudita” tras más de dos años sin incorporar novedades, a pesar de los anuncios reiterados por parte de la administración de restablecer esta vía de actualización.

Asimismo, reclaman una ampliación de los horarios al considerar insuficiente la actual cobertura "para una ciudad del tamaño de Alicante". Actualmente, las instalaciones tienen un horario de atención al público de 9 a 20.30 horas de lunes a viernes, sin posibilidad de apertura los fines de semana. En esta línea, desde la asociación insisten en la necesidad de abrir la biblioteca los sábados por la mañana, una demanda recurrente entre los usuarios.

Fachada de la biblioteca Azorín, en el Paseíto Ramiro / ALEX DOMÍNGUEZ

Otro de los puntos de preocupación es la falta de información sobre la rehabilitación del edificio. La asociación asegura haber solicitado en varias ocasiones detalles a las administraciones implicadas, sin obtener respuesta sobre el estado del proyecto ni sobre una posible paralización vinculada a estudios arqueológicos. Desde la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín concluyen que continuarán con sus reivindicaciones para mejorar los servicios del centro, al que consideran una infraestructura cultural “esencial” para la ciudad.