Descubre dónde están los cinco nuevos Soletes de la Guía Repsol en Alicante

Restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales y bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades protagonizan este decimocuarto listado de Soletes de la Guía Repsol 2026, que suma más de 300 nuevos establecimientos, de los cuales 24 están ubicados en la Comunidad Valenciana y 5 de ellos en la provincia de Alicante. Con estas incorporaciones, el territorio autonómico cuenta con un total de 344 Soletes.

Los Soletes son lugares que cualquier persona recomendaría por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Imagen de Cervezas Althaia, en Altea / INFORMACIÓN

En la provincia de Alicante, las nuevas incorporaciones son Cervezas Althaia, en Altea; Donde la Dulce, en Dénia; La Manta al Coll, en Fageca; Pensión Mariola, en Agres, y Sur, en Xàbia.

Aquí puedes consultar el listado completo.

En el resto de la Comunidad Valenciana

En el caso de Valencia, se encuentran Bayarri, Casa El Famós, Cocleque, La Barraquita Beach Club, La Chingada, Legado, Mengem, Somos Raro, Timoteo Gastrobar y Trattoria Piemontese, todos ellos en la ciudad de València, y La Caseta Gastrojardí, en Bellreguard.

Respecto a Castellón, las distinciones han llegado a Barriga, Le Clos Celler y Taverna L'Ovella Negra, en Castellón de la Plana; El Guano, en La Vall d'Uixó; Lola, en Morella; Madre Superiora, en Benicàssim; Pau, en Benicarló, y Ramsol, en Xert.

Fachada del restaurante Sur, en Xàbia / INFORMACIÓN

Sobre los Soletes

La calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican establecimientos con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella, según indican desde la Guía Repsol, que se centra en destacar lugares fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.