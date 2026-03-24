El folk metal de Mägo de Oz llega a Alicante con nuevo disco bajo el brazo: fecha y entradas a la venta

La emblemática banda española de folk metal Mägo de Oz ha regresado con fuerza a los escenarios con su gira La Noche de las Brujas Tour 2026, que recorrerá España, Europa y América para presentar su último disco, Malicia. La formación, liderada por el batería Txus di Fellatio y con Rafa Bas como vocalista principal, ha confirmado su actuación en Alicante, que tendrá lugar el 22 de mayo en la Sala The One.

Tras pasar por recintos destacados como el Palacio Vistalegre de Madrid o la Sala Razzmatazz de Barcelona, Alicante se suma a una gira que combina los clásicos de la banda con los temas más recientes de Malicia. Los asistentes podrán escuchar por primera vez canciones como La ruta de los sordos o El vals de las almas rotas, junto a éxitos históricos como Molinos de viento, Hasta que el cuerpo aguante o Fiesta Pagana, que han definido más de 30 años de carrera. Las entradas ya están a la venta al precio de 30 euros más gastos de gestión.

El nuevo disco demuestra que Mägo de Oz no vive solo de la nostalgia. Malicia, publicado en 2025, ha tenido una recepción muy positiva, situándose entre los cinco álbumes más vendidos y alcanzando el número 3 en vinilos. Su popularidad se refleja también en plataformas digitales como Spotify y YouTube, donde sus canciones han registrado gran cantidad de reproducciones, a pesar de los recientes y polémicos cambios en la formación que dieron lugar a proyectos paralelos de antiguos miembros.

Un disco que retoma la esencia clásica de la banda

Malicia combina el folk y el metal con narrativa lírica y un sonido característico de Mägo de Oz, compuesto por guitarras eléctricas potentes, melodías de violín y flauta, coros épicos y una producción que alterna dramatismo y humor irónico. Temáticamente, el álbum aborda historias de poder y traición, conflictos sociales y reflexiones sobre la sociedad contemporánea, mezclando fantasía y crítica de manera habitual en la banda.

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Algunas canciones abordan problemas actuales de manera alegórica, mientras que otras rescatan la épica y los elementos clásicos que esperan los seguidores en cada nuevo trabajo. Entre los temas más destacados de Malicia, varios ya se perfilan como imprescindibles en los directos de la banda, gracias a su energía y a sus letras cargadas de simbolismo, consolidando a Mägo de Oz como uno de los referentes del rock estatal contemporáneo.