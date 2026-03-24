Las Minas Flamenco Tour llega a Alicante el 9 de mayo
Los triunfadores del Festival del Cante de las Minas de La Unión actuarán en el Teatro Principal
El Teatro Principal de Alicante ha anunciado una nueva fecha para uno de los nuevos espectáculos incorporados a la actual temporada. Se trata de Las Minas Flamenco Tour, previsto inicialmente para el 21 de mayo y ahora se adelanta al 9 de mayo a las 20 horas, una producción que reunirá a algunos de los grandes ganadores del festival flamenco que se celebra desde hace 65 años en la vecina provincia de Murcia.
Las Minas Flamenco Tour, presentada por la Fundación Cante de las Minas, lleva a los escenarios de toda España la esencia del Festival Internacional del Cante de las Minas, referente absoluto del flamenco desde hace más de sesenta años. Un espectáculo único con los grandes triunfadores de La Unión en cante, baile, guitarra e instrumento.
Los artistas que participan
La gira, producida por SO-LA-NA Entertainment, líder internacional en producciones de arte flamenco, recorrerá entre 2026 y 2027 más de cuarenta ciudades con un elenco excepcional de diez artistas, en una experiencia irrepetible y exclusiva en cada ciudad.
Premio Desplante: Salomé Ramírez – baile
Premio Desplante Juvenil: Matías Campos – baile
Premio Lámpara Minera: Rocío Segura – cante
Premio Filón: José Carlos Hanza – piano
Premio Filón: Ostalinda Suárez – flauta
Ana Polanco – cante
Miguel Rosendo – cante
Toni Abellán – guitarra
Álvaro Mora – guitarra
Entradas a la venta
Las entradas están disponibles a precios de 18, 20 y 25 euros en la web del teatro.
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