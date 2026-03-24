Las Minas Flamenco Tour llega a Alicante el 9 de mayo

El Teatro Principal de Alicante ha anunciado una nueva fecha para uno de los nuevos espectáculos incorporados a la actual temporada. Se trata de Las Minas Flamenco Tour, previsto inicialmente para el 21 de mayo y ahora se adelanta al 9 de mayo a las 20 horas, una producción que reunirá a algunos de los grandes ganadores del festival flamenco que se celebra desde hace 65 años en la vecina provincia de Murcia.

El guitarrista Toni Abellán / INFORMACIÓN

Las Minas Flamenco Tour, presentada por la Fundación Cante de las Minas, lleva a los escenarios de toda España la esencia del Festival Internacional del Cante de las Minas, referente absoluto del flamenco desde hace más de sesenta años. Un espectáculo único con los grandes triunfadores de La Unión en cante, baile, guitarra e instrumento.

Los artistas que participan

La gira, producida por SO-LA-NA Entertainment, líder internacional en producciones de arte flamenco, recorrerá entre 2026 y 2027 más de cuarenta ciudades con un elenco excepcional de diez artistas, en una experiencia irrepetible y exclusiva en cada ciudad.

Premio Desplante: Salomé Ramírez – baile

Premio Desplante Juvenil: Matías Campos – baile

La bailaora Salomé Ramírez / INFORMACIÓN

Premio Lámpara Minera: Rocío Segura – cante

Premio Filón: José Carlos Hanza – piano

Premio Filón: Ostalinda Suárez – flauta

Ana Polanco – cante

Miguel Rosendo – cante

Toni Abellán – guitarra

Álvaro Mora – guitarra

Entradas a la venta

Las entradas están disponibles a precios de 18, 20 y 25 euros en la web del teatro.