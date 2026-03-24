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Muere a los 91 años el mítico cantante italiano Gino Paoli, autor de 'Sapore di sale'

Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como 'Il cielo in una stanza'

Gino Paoli.

Gino Paoli. / EFE

EFE

Roma

El cantante Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como 'Sapore di sale' o 'Senza fine', ha muerto este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.

"Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios. El ministro de Exteriores y vicepresidente de Italia, Antonio Tajani, recordó a Paoli como "figura fundamental" de la cultura popular italiana, "capaz de convertir la vida cotidiana en poesía y melodía".

"Sus canciones, con letras sencillas y sinceras, han acompañado a generaciones enteras. Mi más sentido pésame a su familia y a todos aquellos que le querían", escribió en su cuenta de X.

Gran autor de música clásica

Gino Paoli, fallecido en su Génova (norte) natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad. El cantautor debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana.

Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como 'Il cielo in una stanza' (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; 'La gatta' (1960) o 'Sapore di sale' (1963). En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas.

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Paoli ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de la que fuera su pareja, Ornella Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.

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