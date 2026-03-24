La Universidad de Alicante impulsa su primera Residencia de Creación Teatral para fomentar el talento joven

Un avance cultural en el ámbito universitario. El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante ha puesto en marcha, por primera vez, la Residencia de Creación Teatral de la UA, una iniciativa destinada a fomentar la creación escénica entre el estudiantado y a reconocer el valor de los creadores alicantinos contemporáneos en el ámbito dramático.

La vicerrectora Catalina Iliescu ha sido la encargada de presentar este nuevo programa, que busca dar cabida tanto a autores consagrados como a aquellos que aún esperan su debut en el mundo teatral. En este contexto, también se ha dado a conocer el proyecto ganador de la primera convocatoria, liderado por Noé Vicente, alumni de ADE, máster de profesorado de secundaria y experto en Arte Dramático.

El proyecto ganador de la primera convocatoria está liderado por Noé Vicente, alumni de ADE / INFORMACIÓN

El proyecto seleccionado contará con la participación de Julia Lledó y Mª Isabel Peña, estudiantes de Magisterio en Educación Infantil, así como de Nicolás Murcia, alumno del grado en Derecho. Se trata de una obra colectiva que se desarrollará durante los próximos dos meses, mientras que su montaje se llevará a cabo entre junio y octubre en distintos espacios culturales del campus, con el apoyo técnico del Servicio de Cultura.

Según ha explicado Iliescu, la propuesta ha sido elegida por su “originalidad, frescura, dinamismo, actualidad y representabilidad escénica”. La obra aborda cuestiones de plena vigencia como la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda entre los jóvenes, así como su impacto en la salud mental. Todo ello se plantea desde el humor y la ironía, en una distopía ambientada en un futuro inmediato en el que la inteligencia artificial adquiere un papel central como elemento decisorio.

Foto de familia durante la presentación de la primera Residencia de Creación Teatral de la UA / INFORMACIÓN

Además, esta residencia refuerza la colaboración de la Universidad de Alicante con la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, con el objetivo de aumentar la presencia de jóvenes universitarios no solo como público o participantes del Aula de Teatro, sino también como creadores. Por primera vez, la UA participará en esta muestra con una producción propia, asesorada por profesorado especializado.

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La Residencia de Creación Teatral se enmarca en la estrategia del Vicerrectorado para impulsar el talento y la creatividad, tanto individual como colectiva. Esta iniciativa se suma a otros programas como INTERACTUA, orientado al descubrimiento de nuevos talentos, y a las Residencias MUA de artes visuales, consolidando así la apuesta de la institución por la promoción cultural.