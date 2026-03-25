¿Una calle con el nombre de Antoni Biosca? La Universidad de Alicante la solicitará en un homenaje al catedrático

La Universidad de Alicante rendirá homenaje el próximo jueves, 26 de marzo, a la figura del profesor Antoni Biosca i Bas, catedrático acreditado de Filología Latina cuya impronta intelectual y humana continúa resonando con fuerza en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. El acto tendrá lugar a partir de las 10 horas en el Salón de Grados del edificio III, en un encuentro concebido como tributo a la figura del filólogo y escritor.

Biosca falleció el 30 de marzo de 2025, dejando tras de sí una trayectoria marcada por la excelencia investigadora, la vocación docente y una profunda generosidad personal. Un año después, su ausencia sigue percibiéndose con una intensidad que desafía al paso del tiempo. Así lo expresa Juan Mesa: "Ha pasado un año, pero en el Área de Filología Latina el tiempo parece haberse detenido en ese vacío que dejó el profesor Antoni Biosca i Bas".

Tras el reconocimiento que docentes y estudiantes de la Universidad de Alicante le tributaron apenas un mes después de su fallecimiento, con la recitación de versos griegos y latinos en el marco de la actividad Síguenos el rollo, y después de los numerosos homenajes y reconocimientos científicos sucedidos desde entonces, el Área de Filología Latina ha convocado a la comunidad académica a este acto institucional.

Cartel del acto de homenaje Antoni Biosca / INFORMACIÓN

La iniciativa cuenta con el respaldo del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina, de la Facultad de Filosofía y Letras y del Rectorado, así como con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Asimismo, se han sumado, de una u otra forma, todos los departamentos de la Facultad, con la participación destacada de Filología Catalana, Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, Filologías Integradas e Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

El homenaje servirá para reivindicar la figura de un investigador de proyección internacional, de un docente entregado y de un compañero generoso, tal como pondrán de relieve compañeros y autoridades académicas. Personajes históricos como Alfonso Buenhombre, Pere Marsili o Gosálbez de Cunedo, así como la propia ciudad de Alicante, a la que dedicó obras como Sub acie saxea. Escrits sobre Alacant, o el latín del Misteri d’Elx, han encontrado eco en sus publicaciones científicas.

Solicitud de calle

Más allá de su excelencia académica e investigadora, el acto será también el marco para anunciar el inicio de los trámites destinados a solicitar al Ayuntamiento de Alicante la dedicación de una calle con el nombre del Dr. Antoni A. Biosca i Bas. Esta iniciativa, que recoge el sentir de diversos colectivos ciudadanos, aspira a perpetuar el vínculo entre el profesor y la ciudad que tanto amó y a la que consagró buena parte de su labor intelectual.

De carácter abierto, el homenaje invita tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía alicantina a participar en un acto que trasciende lo estrictamente académico para situarse en el ámbito de lo humano. En él se evocará no solo al investigador de prestigio internacional, sino también al maestro cercano y al compañero leal, cuya memoria continúa tejiendo vínculos entre generaciones.