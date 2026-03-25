El Club INFORMACIÓN acoge la final autonómica del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas

"Graba un clipmetraje de 1 minuto que defienda los derechos humanos y proponga cómo construir la paz: activa el ODS 16 (el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) con ideas que transformen realidades, visibiliza y denuncia las violencias visibles e invisibles". Esta es la filosofía del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, que, bajo el lema No hay paz sin derechos, ha invitado a jóvenes de toda España a reflexionar, a través de un vídeo de un minuto, sobre la importancia de defender los derechos humanos como base imprescindible para construir una paz duradera.

El festival celebra su final autonómica este viernes, a las 17 horas, en el salón de actos del Club INFORMACIÓN, situado en la avenida Doctor Rico nº 17 de Alicante y dará a conocer los trabajos ganadores en el territorio de la Comunidad Valenciana.

Este certamen busca fomentar el pensamiento crítico, la conciencia social y el compromiso activo del alumnado ante las desigualdades, la vulneración de derechos y las situaciones de injusticia que persisten en el mundo.

Los clipmetrajes presentados en esta XVII edición ponen el foco en la relación directa entre la garantía de derechos —como la alimentación, la educación, la salud, la igualdad o el acceso a recursos básicos— y la posibilidad real de vivir en paz. A través de historias cotidianas, denuncias simbólicas y propuestas creativas, los participantes han mostrado que "la paz no es solo ausencia de conflicto, sino presencia activa de justicia y dignidad", señalan desde la organización Manos Unidas.

Sobre Manos Unidas

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo que, desde 1959, lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad y sus causas. En 2010, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.