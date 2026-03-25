Los dibujos distópicos de John F Junior llegan a la EUIPO

John F Junior, alias del artista alicantino Juan Fuster (Elche, 1968), presenta su obra en la sede en Alicante de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en la partida de Agua Amarga. Lo hará este jueves 26 de marzo, a las 13 horas, ante un público mayoritario de eurofuncionarios que podrá contemplar una muestra de sus dibujos realizados en blanco y negro, reunidos bajo el título de On Another Planet (En otro planeta), junto con bocetos de las obras y otras pequeñas piezas de series anteriores, como la realizada hace unos años inspirada el barrio londinense de Hampstead y expuesta en Londres.

Uno de los dibujos de la exposición / INFORMACIÓN

Los dibujos que se presentan están realizados en blanco y negro con tinta china sobre papel y trazan la mirada sobre un planeta que va siendo reconquistado por la naturaleza y por nuevas especies, en la que la humanidad pasa a un segundo plano y desaparece. John F junior utiliza este escenario para mostrar un mundo imaginario y sorprendente, proponiendo al espectador entrar en una especie de aventura cinematográfica, donde el arte aporta nuevas visiones sobre nosotros mismos como sociedad. "Es una forma de ensanchar nuestra mente y de proponer nuevas experiencias, esta es una más", señala el artista, que siempre plasma en sus dibujos "temas narrativos".

Vista de la muestra de John F Jinior / INFORMACIÓN

El título de la exposición hace referencia a la frase de Salvador Dalí ("Hay otros mundos, pero están en este"), aunque el artista avanza que "para bien o para mal, este mundo será otro planeta cuando ya no lo habitemos". En On Another Planet, John F Junior presenta una veintena de obras que transitan entre la distopía, la ciencia ficción, el thriller y lo fantástico, en su mayoría procedentes de su libro de relatos y dibujos más reciente, The Apocalypse Files, que muestra un mundo distópico con distintas visiones de ficción sobre el futuro.

En este ejemplar, publicado el pasado mes de octubre con un formato particular que recuerda a viejos cómics de ciencia ficción de los años 50, el artista contó con la colaboración de ocho escritores, en su mayoría de la Comunidad Valenciana, que escribieron microrrelatos con un toque ciertamente postapocalíptico sobre el fin de la humanidad, a los que John F Junior acompañó de imágenes con sus ilustraciones en tinta china. Los dibujos siguen las mismas pautas, aunque no tienen una conexión directa con los relatos.

Un momento durante el montaje de la exposición "On Another Planet" / INFORMACIÓN

Visitas a la exposición

La exposición permanecerá instalada en la EUIPO hasta el próximo 10 de mayo y para poder visitar la muestra es necesario contactar con el artista para figurar en la lista de invitados, por medidas de seguridad de la institución, a través de su perfil de instagram @johnfjuniorstudio o de su página web.