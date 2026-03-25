El sector audiovisual de Alicante y Murcia busca unir fuerzas para la coproducción de películas

Generar sinergias y contactos para proyectos conjuntos. Con esta intención, el Festival de Cine de Alicante ha dado forma a la segunda edición del Foro de Coproducción en su vigésimo tercer aniversario, que este año reforzará la colaboración entre las productoras audiovisuales de la Comunidad Valenciana y Murcia. La iniciativa, que nació el pasado año uniendo la creación cinematográfica local con la de Andalucía, se enmarca dentro de la octava edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción.

El proyecto, que ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Alicante, contó con la participación de Mari Carmen de España, concejala de Empleo y Desarrollo; Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia; Alejandro Rius, presidente de CineMur (Asociación de Productoras de Murcia); Miguel Molina, presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV); y Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

"Se trata de una oportunidad para ampliar nuestras fronteras en el ámbito cinematográfico", ha recalcado la concejala, a la vez que ha puesto énfasis en la capacidad de este proyecto para "crear un espacio real de trabajo entre productoras de distintos territorios". En el plano creativo, el presidente de los productores valencianos ha destacado que, en la pasada edición, ya se generaron vínculos profesionales que se materializaron en un proyecto actualmente en marcha y financiado por la Junta de Andalucía.

Foto de familia durante la presentación de la segunda edición del Foro de Coproducción / INFORMACIÓN

Aunque no ha podido ofrecer más datos sobre esta producción audiovisual, Molina ha destacado que esta actividad va más allá de la materialización de proyectos, "pues las producciones suelen avanzar a un ritmo más lento", y ha subrayado que iniciativas como esta "sirven para generar lazos que, en el futuro, pueden dar lugar a grandes ideas coproducidas por distintas productoras que mantienen el contacto".

Una llamada a proyectos en fase de desarrollo

Pero esto no se queda en una mera idea teórica, el Festival Internacional de Cine de Alicante ha abierto una convocatoria dirigida a proyectos cinematográficos en fase de desarrollo. En este sentido, Seva ha explicado que el nacimiento de estos foros de coproducción busca "impulsar y fortalecer la industria y el desarrollo de proyectos entre diferentes comunidades autónomas, en este caso entre la nuestra, la Comunidad Valenciana, y nuestros vecinos de la Región de Murcia".

Los interesados podrán enviar sus proyectos hasta el 5 de mayo. De entre ellos se seleccionarán hasta diez propuestas, cinco de producción valenciana y cinco de producción murciana, para participar en esta segunda edición del Foro de Coproducción. Además, el encuentro estará abierto a otros creadores y productores interesados en establecer contactos y explorar futuras colaboraciones.

Las inscripciones para participar en el foro están ya abiertas y las empresas productoras de la Comunidad Valenciana y Murcia que lo deseen pueden enviar su ficha de inscripción y proyecto al correo info@festivaldealicante.com. Además, aseguran, se tendrá especialmente en cuenta los proyectos que tengan parte de su financiación cubierta. Han publicado toda la información relativa a las candidaturas en su página web https://www.festivaldealicante.com.

El foro dará comienzo el viernes 29 de mayo en los estudios de Ciudad de la Luz, donde se presentarán los proyectos seleccionados. La jornada, que incluirá encuentros con productores de ambas comunidades autónomas, así como una visita a las instalaciones, contará con la participación de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), la Asociación de Productoras de Murcia (CineMur), À Punt y La7 Televisión Autonómica de la Región de Murcia.

"Murcia es una región en constante ebullición y actualmente está avanzando mucho en materia audiovisual, así que vimos una oportunidad para invitarlos a este segundo Foro de Coproducción", ha puesto en valor el director del Festival Internacional de Alicante en la presentación. En este sentido, los responsables de los proyectos tendrán la oportunidad de presentarlos ante profesionales del sector y dispondrán de una agenda personalizada de reuniones con potenciales colaboradores interesados.

Buen momento para el audiovisual murciano

El director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, ha expresado que "este es un momento muy positivo para poner en valor futuros desarrollos de trabajo. En la Región de Murcia, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo importante para impulsar la industria audiovisual, con ayudas, incentivos a rodajes y recursos que han generado crecimiento. Iniciativas como este foro permiten reforzar la colaboración entre territorios, aprovechar sinergias y atraer producciones que generan inversión, empleo y actividad en el sector".

Un momento de la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Alicante / INFORMACIÓN

De esta manera, ha destacado la importancia de Ciudad de la Luz como "polo de atracción de productoras que aprovechan su visita a Alicante para buscar nodos cercanos para rodar". Algo que, entiende, ha ayudado para que grandes propuestas cinematográficas vean en Murcia un lugar apto para los rodajes "y romper así la visión de fronteras entre comunidades, porque es importante tener la capacidad de colaborar para crecer". Asimismo, ha destacado la zona estratégica que ocupa la región, "entre Almería y Alicante, que nada tiene que envidiar a otras zonas del país y extranjeras".

Alejandro Rius, en representación de CineMur, ha señalado que "esta colaboración responde a una evolución natural entre territorios que, vistos en conjunto, conforman un mismo espacio de producción audiovisual, compartimos profesionales, cultura y proyectos. Y ahora damos un paso más para compartir también producciones". Además, también ha puntualizado la importancia de la participación de La7 y À Punt en esta actividad, pues ha asegurado que "para tener éxito es muy importante estar respaldado por tu comunidad y por tu televisión".

Reacciones más allá de la rueda de prensa

Las reacciones ante la confirmación de esta segunda edición del Foro de Coproducción del Festival de Cine de Alicante no se han hecho esperar. El director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo, ha sido uno de los que se han pronunciado al respecto y ha mostrado su satisfacción por una actividad "que convertirá a Ciudad de la Luz en punto de encuentro clave entre las industrias audiovisuales de ambas regiones". Al respecto, Crespo ha remarcado que "esta es una apuesta clara por las coproducciones reales y por fortalecer las redes entre ambas comunidades", y "una excelente oportunidad para que los productores del audiovisual murciano conozcan de primera mano las instalaciones de Ciudad de la Luz".

Desde La7, la Televisión Autonómica de la Región de Murcia, su director general Antonio Peñarrubia, ha declarado que "la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana tienen un pasado, presente y un futuro común y eso debemos ser capaces de trasladarlo a la gran pantalla. En La7 creemos profundamente que cuando el talento se rodea de más talento los resultados son maravillosos, por eso apostamos por coproducir junto a nuestros compañeros valencianos y contar juntos historias que nos unen y representan".

Rodaje en pleno centro de Alicante, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En el mismo sentido, Paco Picó, director de contenidos y programación de À Punt, ha insistido en "la radiotelevisión valenciana está encantada de volver a participar en el Laboratorio de Proyectos del Festival de Cine de Alicante y además este año con más motivo porque nos hace especial ilusión celebrar el Foro de Coproducción de la Comunidad Valenciana con Murcia, una tierra vecina y amiga con la que tenemos tantos lazos de unión. Creemos que este foro va a crear sinergias de colaboración que va a permitir hacer industria audiovisual de manera conjunta con la coproducción de obras interesantes para ambas televisiones públicas que van a proyectar el talento de nuestros artistas cinematográficos".

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Por último, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha señalado que "el Institut Valencià de Cultura presta su apoyo al Foro de Coproducción Comunidad Valenciana–Murcia que se celebrará en la Ciudad de la Luz, porque queremos contribuir a impulsar el desarrollo de proyectos cinematográficos entre ambas comunidades autónomas y a fortalecer las alianzas ya existentes entre productoras valencianas y murcianas".