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Las tres capillas históricas que Patrimonio Nacional reabrirá en el Monasterio de las Descalzas Reales: son claves para entender su evolución artística y religiosa

El monumento estrena un moderno centro de recepción de visitantes que pone en valor su arquitectura y mejora los servicios al visitante: el proyecto ha costado 385.000 euros

Resultado de la restauración de la Casa de Nazaret.

Resultado de la restauración de la Casa de Nazaret. / PATRIMONIO NACIONAL

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

Patrimonio Nacional ha puesto en marcha el nuevo Centro de Recepción de Visitantes del Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid, dentro de una intervención con la que también se busca ampliar el recorrido público del edificio mediante la recuperación de tres capillas históricas. La actuación sobre la entrada del monasterio ha supuesto una inversión próxima a 385.000 euros, financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según los datos de la institución, el monumento recibe 40.000 visitantes al año.

Los trabajos se han centrado en la reorganización del zaguán y del área de acceso, con cambios en la distribución de los espacios, la iluminación, el mobiliario y las instalaciones. El objetivo, de acuerdo con la información facilitada por Patrimonio Nacional, ha sido adaptar la entrada a las necesidades actuales de la visita pública y mejorar el funcionamiento diario para visitantes, guías y personal de seguridad.

El nuevo Centro de Recepción de Visitantes del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid.

El nuevo Centro de Recepción de Visitantes del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. / JAVIER DIEZ DE PRADOV

La intervención también ha incluido la limpieza y consolidación de la portada plateresca, así como la restauración de las puertas históricas del acceso. Estas actuaciones están orientadas a la conservación de los elementos arquitectónicos y a una lectura más clara del conjunto desde el inicio del recorrido.

De forma paralela, Patrimonio Nacional trabaja en la recuperación de tres espacios que hasta ahora no formaban parte de la visita ordinaria: la Capilla de la Dormición, la Casa de Nazaret y la Capilla del Milagro. La intervención comenzó en 2022, se ha desarrollado en varias fases y su finalización está prevista para este año, con la colaboración de la Fundación Ramón Areces. La intención es incorporarlos al itinerario mediante visitas especiales.

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El proyecto está dotado con una inversión cercana a los 385.000 euros.

El proyecto está dotado con una inversión cercana a los 385.000 euros. / JAVIER DIEZ DE PRADOV

Los tres espacios tienen especial interés para entender la evolución artística y religiosa del monasterio. La Capilla de la Dormición conserva una escena dedicada a la Virgen dormida y cuenta con una obra de Luca Giordano, La Asunción de la Virgen. La Casa de Nazaret, uno de los ámbitos más antiguos del conjunto, reproduce la Santa Casa de Loreto y mantiene pinturas murales renacentistas, además de un friso exterior parcialmente policromado fechado en 1678. Por su parte, la Capilla del Milagro, construida también en 1678 para custodiar el icono de la Virgen del Milagro, presenta un programa mural atribuido a Rizi y Mantuano.

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