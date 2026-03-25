El universo de "Star Wars" toma un Festival de Cine de Sant Joan que homenajeará a Antonio Ozores

La vigesimosexta edición del Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant se presenta este año con un marcado carácter galáctico. Así lo ha anunciado la organización de uno de los certámenes de cortometrajes más longevos de la provincia, que en esta ocasión se adentrará en el hiperespacio para conmemorar el 50 aniversario de la saga Star Wars con una imagen gráfica inspirada en el universo de La guerra de las galaxias, creado por George Lucas.

Flanqueados por dos icónicos personajes de la saga como la reina Padmé Amidala, presentada por primera vez en La amenaza fantasma, y el wookiee Chewbacca, inseparable compañero de Han Solo y copiloto del Halcón Milenario, el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román; el concejal de Cultura, David Aracil; y el presidente del jurado, José Manuel Caturla, han desgranado este miércoles las principales novedades de la nueva edición del certamen.

El festival se celebrará entre el domingo 19 de abril, fecha de la gala inaugural que incluirá un concierto de bandas sonoras a cargo de la Sociedad Musical La Paz, y el sábado 25 de abril, cuando tendrá lugar la clausura. Durante esos días se proyectarán 32 cortometrajes seleccionados entre los 1.361 trabajos presentados, la cifra más alta en la historia del certamen y cerca de 200 obras más que en la edición anterior. Además, el programa se completará con actividades paralelas como charlas, talleres y exposiciones.

Un momento de la rueda de prensa, con la presencia de la reina Padmé Amidala / INFORMACIÓN

Homenaje póstumo a Antonio Ozores

El festival ha dado a conocer también el nombre del galardonado con el premio honorífico. En esta edición, el Ficus de Oro Honorífico 2026 se concederá, a título póstumo, al actor Antonio Ozores. El reconocimiento, que se entregará durante la ceremonia inaugural del 19 de abril, pone en valor una trayectoria que dejó "una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión española", consolidándolo como uno de los pilares del humor popular del siglo XX.

Ozores inició su carrera en 1950 y participó a lo largo de su vida en más de 160 películas, cerca de 200 obras teatrales y diversas producciones televisivas y radiofónicas. Su última aparición en la gran pantalla tuvo lugar en 1993, mientras que en el ámbito teatral se despidió acompañado de su hija, Emma Ozores, en El último que apague la luz, una obra que bien puede entenderse como un simbólico epitafio de su legado artístico. Será precisamente su hija quien recoja el galardón en nombre de la familia, dando continuidad a una reconocida saga interpretativa.

Antonio Ozores, en una imagen de archivo / EFE

Medio siglo de una galaxia muy lejana

En el marco del 50 aniversario de Star Wars, el certamen dedicará su identidad visual al universo creado por George Lucas hace cinco décadas. El homenaje se materializa, en primer lugar, en el cartel oficial, obra de la diseñadora Ana Belén Pérez, que reinterpreta la iconografía galáctica situándola en torno a un elemento emblemático del municipio: el olivo de la plaza José Sala Pérez, que se eleva sobre un skyline con los principales edificios de Sant Joan.

Asimismo, tanto la gala inaugural como la de clausura contarán con la participación de asociaciones que harán una recreación del universo Star Wars, como Fuerzas Imperiales y Escuadrón Fénix Alicante. Su presencia permitirá sumergir al público en el imaginario de la saga, al tiempo que dará visibilidad a la labor solidaria que estos colectivos desarrollan, participando en iniciativas benéficas caracterizados como personajes de las distintas trilogías.

El origen del fenómeno se remonta a 1976, cuando, bajo el título Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker, se publicó la novela basada en el guion de la película que se estrenaría un año después. Ese mismo año, en la Convención del Cómic de San Diego, se presentaron los primeros conceptos visuales de personajes y naves que posteriormente se convertirían en iconos culturales. Aquel adelanto contribuyó a generar una expectación sin precedentes ante el estreno de A New Hope (Una nueva esperanza) en 1977, punto de partida de una de las sagas más influyentes de la historia del cine.

Un crecimiento que bate récords

El alcalde ha comentado el crecimiento del festival "tanto en participantes como en público, ya que volvemos a batir récords, con más de 200 cortos presentados que el año anterior" y ha destacado el esfuerzo de la Concejalía de Cultura y la organización del festival, que "trabaja cada año para que el festival siga mejorando, y la labor que se sigue realizando desde el IES Luis García Berlanga, de donde salen los verdaderos protagonistas del festival, como son los estudiantes de este centro, que se siguen formando como futuros profesionales del mundo audiovisual", ha añadido Román.

En este mismo sentido, el concejal de Cultura, David Aracil, ha recalcado el trabajo de todo el equipo que forma el festival, encabezado por su directora, la actriz, dramaturga y directora teatral Cari Antón, que continúa al frente del certamen. Junto a ellos, el jurado, el comité de selección y el personal de la Concejalía de Cultura “hacen un trabajo muy bueno para que el festival sea tan atractivo y mejore cada año”.

Para esta edición se han recibido 1.349 cortometrajes a través de las plataformas Click For Festivals, Festhome y Movibeta. De ellos, se han seleccionado 25 obras a concurso, a las que se añaden cuatro trabajos de la categoría local, de un total de 12 presentados, que optan al Ficus Palomitas. En conjunto, el certamen ha contabilizado 1.362 cortos inscritos, lo que supone una tendencia al alza: en 2025 se registraron 1.154 trabajos y en 2024, 1.108.

Títulos que compiten por el Ficus de Oro

De este modo, un total de 29 obras competirán en la sección oficial del 26 Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant por el Ficus de Oro. Entre ellas figuran 1,5 y más, de Miguel Dorado; 21 de octubre, de Joel Cánovas; Buitres, de Santi Alvarado; Cara de Cona, de Guillermo de Oliveira; Dalia, de Águeda Sfer; Disecció d'una incoherència en Crisi, de Nausica Serra Puntí; El cuerpo de Cristo, de Bea Lema; El fantasma de la Quinta, de James A. Castillo; Furia, de Fran Moreno Blanco y Santi Pujol Amat; o Gamberra, de Marine Auclair March.

Foto de familia tras la rueda de prensa celebrada en Sant Joan d'Alacant / INFORMACIÓN

La lista continúa con Glory Hole, de Andoni Fernández; In Memoriam, de Teresa Bellón y César F. Calvill; Les amours électriques, de Alois Sandner Díaz; Loquita por ti, de Greta Díaz Moreau; Los murciélagos han abandonado el campanario, de Alfonso Bernal y Manuel Bernal; Moho, de Diego H. Kataryniuk Di Constanzo; Pálpito, de Marisa Crespo Abril y Moisés Romera Pérez; Per bruixa i metzinera, de Marc Camardons; Perros Muerden, de Eva Vázquez De Reoyo; o Pinchu es así, de Carmen Córdoba.

Finalizan los cortos de la sección oficial con Pobre Marciano, de Álex Rey; Polígono X, de Néstor López; Raxnaquil K'aslemal: Plenitud de la vida, de Anna Pla-Narbona León; Ser Un Hombre, de Lucas Parra; y Urdaibaiko Sakrifizioa, de Galder Irusta. Por su parta, en la categoría local, los cortos que aspiran al Ficus Palomitas son ttEs, de Vania Blasco Martínez; La chica del Uaifai, de Marina Ochoa; Perfectas, de Sofía Rocamora Esteban; y Vestigios, de Esther Cerezo.

A estas obras se suman tres títulos que forman parte de la sección oficial fuera de concurso: Dafne y Pol, de Sergio Checa; El mal donat (The Evil Eye), de Alfons Casal y Héctor Mas —Premio Especial Social y Fantástico de FantaElx 2025—; y una pieza procedente del Festival CIZO (Cantabria), centrado en visibilizar la denominada España vaciada y promover una mirada renovada hacia el mundo rural.

De estos títulos destaca Dafne y Pol, que fue galardonado con el premio al mejor guion de proyecto de cortometraje en la edición de 2025 y que aborda la problemática del acoso escolar, interpelando tanto a quienes lo sufren como a quienes pueden contribuir a frenarlo. La obra ha sido rodada en Sant Joan d’Alacant y cuenta con el respaldo de las concejalías de Cultura y Juventud.

Un jurado especializado

En cuanto al jurado encargado de determinar el palmarés de esta nueva edición, estará presidido por el periodista y comunicador José Manuel Caturla. Como vocales participarán la docente del IES Luis García Berlanga, Diana Roca Lamata; el profesor del Grado en Comunicación Audiovisual de la UMH, doctor en Cine y Videojuegos y director del grupo de investigación Massiva, Mario-Paul Martínez Fabre; la productora y actriz Asunción Marhuenda; y el cineasta especializado en cortometrajes José Vicente Aracil Lillo. La secretaría del jurado recaerá en Carolina Guijarro, de la Concejalía de Cultura. A ellos se suman los integrantes del Comité de Selección de Cortos, Antonio Ruzafa y José Martínez, de la Asociación Viridiana.

Una edición plagada de actividades paralelas

En cuanto a las actividades paralelas del festival, la programación arrancará del martes 6 al viernes 10 con el Taller de Doblaje Galáctico, centrado en el cine fantástico. Tendrá lugar en la Casa de Cultura, en horario de 18 a 20 horas, y requerirá inscripción previa para mayores de 16 años. El sábado 11, de 11 a 12.30 horas, se celebrará el taller infantil Las Claquetas, una actividad de iniciación al lenguaje visual dirigida a niños de entre 4 y 12 años, también en la Casa de Cultura y con inscripción previa.

Las charlas profesionales del Festival de Cine 2026 comenzarán el lunes 13 a las 17 horas, coordinadas por Marallavi Films y con la colaboración del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Las tres sesiones, de acceso libre y que se celebrarán en la Casa de Cultura, abordarán distintas áreas del sector audiovisual. La primera jornada incluirá la charla Maquillaje y peluquería dentro y fuera del set, a cargo de Alejandra Tánez; el martes 14 será el turno de Produciendo historias: cine en construcción, con Álex Cuéllar; y el miércoles 15 se cerrará el ciclo con La figura del production manager en cine y series de televisión, impartida por Guillermo Alcalá-Santaella.

Tal y como se ha indicado, el domingo 19 a las 19 horas tendrá lugar la ceremonia inaugural del XXVI Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant en la plaza Josep Carreras. El acto incluirá un concierto de bandas sonoras a cargo de la Sociedad Musical La Paz, dirigida por Celia Torá, íntegramente dedicado a la música de Star Wars. Previamente, desde las 18 horas, se celebrará un desfile de las Fuerzas Imperiales que recorrerá la plaza de España, la calle del Mar y la propia plaza Josep Carreras.

Las proyecciones de cortometrajes se desarrollarán del lunes 20 al viernes 24, a partir de las 19 horas, en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura, con entrada libre, y culminará el sábado 25 a las 20 horas con la gala de clausura, que se celebrará en el mismo auditorio. El acto contará con la participación de la asociación Escuadrón Fénix Alicante, cuyos integrantes, caracterizados como personajes del universo Star Wars, pondrán el broche final al certamen.

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Durante esta gala se dará a conocer el palmarés. Entre los galardones destacan el Ficus de Oro Sant Joan d’Alacant, dotado con 2.000 euros y trofeo, que reconoce a la mejor obra y permite su inscripción en los Premios Goya al Mejor Cortometraje de Ficción; el Ficus de Plata Aguas de Alicante, con 1.000 euros y trofeo, destinado a obras que fomenten los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Ficus de Plata UMH, dotado con 600 euros, dirigido a trabajos realizados en el ámbito académico; el Ficus de Bronce Nos Movemos, con 500 euros, para obras de temática social; y el Ficus Palomitas, también con 500 euros, reservado a producciones vinculadas al municipio. Además, el jurado podrá conceder, sin dotación económica, los premios al mejor dirección, mejor guion y mejor interpretación.