Más actos en honor a Ruperto Chapí: el Gil-Albert programa una charla teatralizada en Alicante
El Instituto Alicantino de Cultura celebra el 175 aniversario del compositor de Villena este viernes 27 de marzo, a las 18.30 horas, en la Plaza de Ruperto Chapí, con una iniciativa abierta al público
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert celebrará un acto en Alicante para rendir homenaje a Ruperto Chapí, uno de los compositores de zarzuela más importantes de la historia, dentro del ciclo Músicos en el recuerdo. Esta iniciativa se enmarca en el 175 aniversario de su nacimiento y consistirá, según ha destacado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, "en una charla teatralizada en la Plaza de Ruperto Chapí, un lugar emblemático que desde hace años honra su memoria en el corazón de Alicante”.
La actividad tendrá lugar el viernes 27 de marzo, a las 18.30 horas, y se presenta como una oportunidad inmejorable para conocer de manera más cercana la vida, obra y legado de este insigne compositor nacido en Villena. Tras depositar unas flores en el busto de la plaza, dará comienzo el evento, abierto a todo el público y conducido por el actor y productor audiovisual Salva Monleón, que dará voz a Chapí.
De esta manera, a través de una charla teatralizada, el acto se adentrará en los momentos más destacados de su carrera y en los aspectos más personales de su vida, todo ello acompañado de algunas de las composiciones que inmortalizaron al músico. En la ficción, el autor villenense también se encontrará con el que fue su amigo, José Altamira Moreno, padre del historiador y jurista Rafael Altamira.
Sobre el compositor Ruperto Chapí
Ruperto Chapí Lorente (Villena, 27 de marzo de 1851 – Madrid, 25 de marzo de 1909) fue uno de los compositores de zarzuela más importante del siglo XIX. Con solo nueve años entró a formar parte de la banda municipal de Villena, de la que fue director a los 15 años. Un año después, se traslada a Madrid e ingresa en el Conservatorio, donde consigue en 1872 el Primer Premio de Fin de Carrera, junto con su condiscípulo Tomás Bretón.
Después, estudió en Italia, donde compuso varias óperas. De vuelta en España, triunfó como compositor de zarzuelas con La Revoltosa, La Bruja o La Tempestad. También compuso música sinfónica y de cámara y fue fundador de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
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