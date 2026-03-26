La Compañía Lírica Alicantina revive a Chapí en su 175 aniversario

Este viernes se cumplen 175 años del nacimiento de Ruperto Chapí (Villena, 1851-Madrid, 1909), uno de los grandes y más precoces autores de zarzuelas en España con una producción de más de doscientas obras. Para celebrarlo, y a falta de un Año Chapí (como de un Año Emilio Varela o un Año Óscar Esplá), la Compañía Lírica Alicantina ha querido rendirle tributo con la puesta en escena de algunas de sus composiciones más célebres en una antología que presenta este sábado, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante. Las entradas, como sucede en cada producción de la compañía, están prácticamente agotadas para este espectáculo, enmarcado en la X Residencia Lírica que lleva su nombre en el coliseo alicantino.

A través de la gala lírica Ruperto Chapí, 175 años de zarzuela, que empezó a gestarse hace dos años, la formación alicantina ofrecerá al público un espectáculo de 120 minutos en el que el propio Chapí "revive" en el escenario de la mano del actor y director de escena Paco Pando, quien narrará en primera persona su vida y obra, desde sus humildes orígenes como hijo de un barbero en Villena hasta su consagración como uno de los autores más influyentes de este género musical.

Ensayo de la gala dedicada a Ruperto Chapí / Santiago Gatto

Cerca de 80 personas, entre artistas y músicos, participan en este montaje especial que supone un viaje a la esencia de la zarzuela con un repertorio seleccionado que incluye fragmentos de ocho obras diferentes de Chapí, entre ellas algunas de las más emblemáticas y populares, para mostrar la versatilidad del villenense. La propuesta recorre desde el drama épico de La Bruja (1887) y el verismo andaluz de El Puñao de Rosas (1902), hasta la sátira política de El Rey que Rabió (1891) y la cumbre del género chico, La Revoltosa (1897). El público podrá disfrutar de piezas icónicas como las Carceleras de Las Hijas del Zebedeo o el apasionado dúo de Felipe y Mari-Pepa y otros números de zarzuelas como La Tempestad, El Tambor de Granaderos o El barquillero.

LiricAl Compañía Lírica Alicantina recordará con esta antología el legado compositivo de Chapí y el espíritu combativo del autor, que lideró la creación de la Sociedad de Autores en 1899 para defender la propiedad intelectual de los creadores, un pilar que sigue vigente hoy a través de la SGAE. Esta entidad colabora en la representación de este espectáculo, que también cuenta con el respaldo del Teatro de la Zarzuela en la cesión del vestuario, diseñado por Pepe Corzo.

La producción cuenta con la dirección de escena de Paco Pando y la dirección musical del norteamericano Christian A. Lindsey, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Vinalopó dirigida por José Antonio Pérez Botella y actores, actrices, solistas y coro titulares de la compañía alicantina. El elenco incluye destacadas voces como María Ruiz, Eduardo Sandoval, Juana María de Toro, Merlyn Cruz y Javier Rubio, entre otros.

Nacho Hernández, presidente de LiricAl, reafirma con esta antología el "compromiso" de la agrupación con el legado del maestro villenense. "Como titulares de la Residencia de Lírica Ruperto Chapí del Teatro Principal de Alicante, y como alicantinos, nos sentíamos motivados moral y artísticamente para organizar esta gala en honor a uno de los más grandes compositores de zarzuela".

La Orquesta Sinfónica del Vinalopó acompaña a la Compañía Lírica Alicantina / Santiago Gatto

Como broche de oro a esta temporada conmemorativa, la compañía ha anunciado que el 7 de diciembre regresará al Principal con la producción de La Bruja, "que hace años que no se lleva a escena en Alicante y también será una producción compleja", señala el presidente de la formación, que si bien ha cantado muchas piezas del villenense, hasta ahora no ha representado una zarzuela entera de Chapí, por lo que esta sería la primera.

El impacto del "turismo lírico"

Por su parte, la directora del Teatro Principal, María Dolores Padilla, ha subrayado la capacidad de convocatoria de la Compañía Lírica, tras añadir que cerca del 15% del aforo vendido para este sábado procede de fuera de la provincia, con espectadores de Madrid, Valencia, Sevilla, Navarra o Cantabria, entre otras procedencias.

Este fenómeno, calificado por Hernández como "turismo lírico", es una realidad, dado que en 2025 la compañía atrajo a más de 8.500 espectadores a sus producciones, tanto en la ciudad de Alicante como en otras localidades de la provincia, generando un impacto económico superior al millón de euros.