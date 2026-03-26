El Orfeón de Alicante interpretará el "Réquiem de Mozart" en la Concatedral de San Nicolás para celebrar sus 125 años de historia

El Orfeón de Alicante conmemorará su 125 aniversario con un concierto extraordinario de carácter gratuito que tendrá lugar en la Concatedral de San Nicolás. La cita estará centrada en una de las obras más universales del repertorio clásico, el Réquiem de Mozart, que será interpretada junto a la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, bajo la dirección de Pedro Lara. "Se trata de una obra que pone los pelos de punta en directo", apunta el presidente de la formación Juan Candela Cerdán.

El concierto se celebrará el viernes 27 de marzo, a las 20.30 horas, y reunirá sobre el escenario a un amplio elenco de intérpretes en una velada de especial relevancia cultural. Junto al Orfeón, dirigido por Juan Carlos Vázquez, participarán las voces solistas de Teresa Albero, soprano; Merlyn Cruz, mezzosoprano; Christian A. Lindsey, tenor; y Pedro Lluch, barítono.

El Orfeón de Alicante está formado por grandes voces de Alicante que participan de manera desinteresada / INFORMACIÓN

Esta iniciativa tiene como finalidad conmemorar, en un acto abierto al público, una efeméride significativa: la fundación del Orfeón el 17 de octubre de 1901. A lo largo de sus 125 años de trayectoria, la formación ha contado con la participación desinteresada de numerosos alicantinos, contribuyendo de manera destacada a la vida cultural de la provincia.

Noticias relacionadas

En la actualidad, el Orfeón de Alicante está integrado por cerca de medio centenar de miembros. Su dirección artística recae en el pianista Juan Carlos Vázquez, mientras que la presidencia corresponde a Juan Candela Cerdán. Y su calendario de actividades continuará el 29 de marzo con otro recital, en este caso en el Auditori de La Nucia, donde volverán a interpretar el Réqueim de Mozart a partir de las 19 horas.