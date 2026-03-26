El Salón del Manga de Alicante regresa este fin de semana con su edición más ambiciosa: todo lo que trae este 2026

Alicante se prepara para uno de los eventos más esperados del año por muchos jóvenes (y no tan jóvenes). El Salón del Manga de Alicante 2026 abre sus puertas este sábado 28 y domingo 29 de marzo en Fira Alacant (IFA), con una programación que incluye conciertos, concursos, firmas, talleres y decenas de actividades para los amantes del anime, el manga y la cultura japonesa.

Organizado por Japan Weekend, el evento llega con una edición especialmente ambiciosa, pensada para atraer tanto a fans veteranos como a nuevos visitantes que buscan un plan diferente en la provincia.

Invitados internacionales y conciertos en directo en el Salón del Manga de Alicante

Uno de los grandes reclamos será el apartado musical. El público podrá disfrutar en directo de artistas como Hiroshi Kitadani, voz de míticos temas de One Piece, o MindaRyn, una de las cantantes más reconocidas del anime actual.

A ellos se suman nombres destacados del doblaje en España como Carlos Ysbert (voz de Homer Simpson) y Sara Vivas (la mítica voz de Bart Simpson), que participarán en encuentros con fans y sesiones de firmas.

El cartel se completa con ilustradores y cosplayers internacionales como Essie Lop, Hermione, Kujalice o Hummy, que estarán presentes durante todo el fin de semana.

Cosplay, K-pop y actividades durante todo el fin de semana en Alicante

El concurso de cosplay del sábado será uno de los momentos más esperados, junto a su entrega de premios, mientras que el domingo tomará protagonismo el Asian Cover Dance y el Idol Festival, que llenarán el recinto de música y coreografías.

Además, habrá:

Concursos de karaoke y trivias anime

Juegos interactivos y Kahoots temáticos

Encuentros con artistas y sesiones Q&A

Exhibiciones en directo

Todo ello repartido en varios escenarios como el principal, el multiverso o la zona K-pop.

Agencia Atlas

Talleres, videojuegos y cultura japonesa en Alicante

Más allá del espectáculo, el Salón del Manga ofrece una experiencia completa con decenas de talleres y actividades gratuitas durante todo el día:

Talleres de pintura estilo anime

Escape rooms y rol en vivo

Torneos de videojuegos (Smash Bros, fighting games…)

Juegos de mesa y demostraciones

Actividades culturales como escribir tu nombre en japonés

También habrá zonas dedicadas al K-pop, con bailes, exhibiciones y sesiones de música durante toda la jornada.

Firmas y experiencias con artistas

El evento contará con un completo sistema de firmas con los invitados. En el caso de Hiroshi Kitadani, las sesiones estarán limitadas y gestionadas mediante compra previa, mientras que otros artistas atenderán directamente en sus stands.

Algunos productos exclusivos, como CDs o ilustraciones, podrán adquirirse durante el evento, con opciones de firma y fotografía en casos concretos.

JOSE NAVARRO

Dónde es el Salón del Manga de Alicante y cómo llegar

El Salón del Manga de Alicante se celebra en Fira Alacant (IFA), situada en la N-340, km 731, entre Alicante y Elche, junto al aeropuerto de El Altet.

El recinto contará con zonas de restauración, aunque también está permitido acceder con comida propia.

Un plan clave en Alicante antes de Semana Santa

Con las entradas ya a la venta y una programación tan amplia, el evento se consolida como uno de los grandes planes del fin de semana en la provincia.

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Su cercanía a Semana Santa y su mezcla de ocio, cultura y espectáculo lo convierten en una cita imprescindible tanto para fans del manganime como para quienes buscan algo diferente que hacer en Alicante.