El musical "The Book of Mormon" llegará el próximo año a Alicante tras tres temporadas de gran éxito en Madrid

El musical The Book of Mormon, convertido en el más premiado de la historia reciente del teatro musical en España, comenzará su gira nacional tras tres exitosas temporadas en Madrid. La primera parada será el próximo 7 de noviembre en el Teatro Olympia de Valencia y, tras su estreno en la capital del Turia, el espectáculo recorrerá otras ciudades como Bilbao, Murcia, Zaragoza, Sevilla, Mallorca, A Coruña, Vigo, Sant Cugat, Manresa, Santander, Gijón o Málaga, consolidando así su expansión por todo el país.

Y en esta misión de hacer una gira por toda España, el Teatro Principal de Alicante acogerá el montaje, que fue condecorado como el Mejor Musical de 2024 en los Premios Talía, los Broadway World y los Premios de Teatro Musical, del 8 al 11 de abril del 2027. Una noticia que llega después de que Mamma Mia! El musical registrase un récord de asistencia en el coliseo alicantino, lo que dejó de manifiesto la acogida de este tipo de grandes producciones en la ciudad.

Cartel oficial de la gira nacional que arrancarán en noviembre de 2026 / INFORMACIÓN

Una comedia contemporánea de éxito internacional

Creado por Trey Parker y Matt Stone, junto al compositor Robert López, conocido por bandas sonoras como Coco y Frozen, el musical es actualmente la única comedia contemporánea en cartel simultáneamente en Broadway y Londres. Además, ha superado los 10 millones de espectadores y ha sido galardonado con nueve premios Tony y cuatro Olivier, incluyendo el de Mejor Musical en ambos casos. Además, es el primer espectáculo en la historia de recibir el reconocimiento unánime del sector, la crítica y el público con tres galardones.

Una escena del musical, durante una de sus temporadas en Madrid / INFORMACIÓN

El director del espectáculo, David Serrano, ha destacado el impacto del éxito en España de esta producción que ha estado tres temporadas siendo una de las obras más importantes de Madrid: “No imaginábamos una acogida tan masiva de The Book of Mormon. Que el musical salga ahora de gira por todo el país es una gran noticia, no solo para quienes estamos detrás del proyecto, sino para el teatro musical en general. Nos anima a apostar por títulos más arriesgados y diferentes".

Información de la obra y cómo comprar las entradas

La obra narra la historia de dos jóvenes misioneros, Elder Price y Elder Cunningham, enviados a Uganda, donde deberán enfrentarse a una realidad compleja que pondrá a prueba su fe y su visión del mundo. A través del humor irreverente que caracteriza a sus creadores, el espectáculo aborda temas sociales y culturales con una propuesta escénica vibrante. Con una banda sonora interpretada en directo y un elenco de 25 actores, la producción se presenta como una de las comedias musicales más destacadas de los últimos años.

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La gira está producida por ATG Entertainment, responsable de grandes éxitos internacionales como la propia Mamma Mia!, Billy Elliot, Matilda, West Side Story, Los Miserables o Wicked. Pese a que ya se han confirmado las fechas de su gira española, desembarcando en el Teatro Principal de Alicante del 8 al 11 de abril del próximo año, las entradas todavía no se han puesto a la venta y la organización asegura que la fecha de lanzamiento "se anunciará próximamente". De momento solo están disponibles los pases para las funciones en Valencia a través de la página web del musical.