À Punt apuesta por la Semana Santa de Alicante con un total de cinco retransmisiones

Con la espectacularidad de la procesión de las palmas del Domingo de Ramos de Elche, la programación de À Punt da comienzo a la Semana Santa de la provincia a partir del 29 de marzo. Al finalizar la misa dominical de las 10 horas, comenzará la retransmisión de la primera de las procesiones religiosas más multitudinarias que se celebran en la Comunidad Valenciana. La retransmisión será a las 11 de la mañana y correrá a cargo de Ferran Cano.

El miércoles 1 de abril, a partir de las 18 horas, À Punt ofrecerá la procesión del Cristo del barrio de la Santa Cruz de Alicante. La narración, que también correrá a cargo de Ferran Cano, contará con la participación de expertos colaboradores en esta temática. La procesión de la Hermandad Penitencial de la Santa Cruz en Alicante es una de las más emblemáticas y espectaculares de la Semana Santa, celebrada en el casco antiguo, y destaca por la compleja bajada de los cuatro pasos por calles empinadas y estrechas desde la ermita cercana al castillo de Santa Bárbara.

La procesión de la Hermandad Penitencial de la Santa Cruz en Alicante, una de las más emblemáticas y espectaculares de la Semana Santa, el año pasado / Jose Navarro

Las cámaras de À Punt continuarán en Alicante al día siguiente para ofrecer la procesión de Jueves Santo, a partir de las 21.25 horas, de manera alternada con otra destacada procesión desde Gandía, que se prolongará hasta la madrugada. La procesión de Jueves Santo en Alicante es una de las jornadas más emotivas de la Semana Santa, en la que cinco cofradías recorren el centro de la ciudad conmemorando la Última Cena.

En la Safor destaca la Solemne Misa de la Cena del Señor que se celebra en la Insigne Colegiata de Gandía, seguida de diversas procesiones organizadas por las hermandades como el Santo Encuentro Viviente, la Santa Faz o el Ecce Homo. La noche incluye el emotivo encuentro entre el Nazareno y la Dolorosa en el centro histórico. Tradicionalmente, los legionarios realizan un traslado del Santísimo Cristo Yacente y participan en el acto denominado "Las últimas miradas" con la Hermandad del Cristo Yacente y la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores en la Plaza Mayor.

El Viernes Santo, a las 12 del mediodía, À Punt se trasladará hasta tierras castellonenses para ofrecer en directo la “Rompida de la hora” de l’Alcora, con los comentarios de Ferran Cano y con Marta Alacreu en las conexiones con el público y los participantes. Este año, el atronador golpeteo de baquetas y mazas en la plaza de la Iglesia tendrá un significado muy especial, ya que rendirá homenaje a la memoria de Melchor Paús Gozalbo, figura clave en hitos históricos como la declaración de la Rompida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que falleció el pasado mes de noviembre y será distinguido como Rompedor de Honor a título póstumo.

La Procesión General de la Pasión de Viernes Santo en Orihuela, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, comenzará en À Punt a partir de las 19.15 horas con la “Convocatoria”, un paso característico que anuncia el evento con el tintineo de decenas de campanillas que cuelgan de su trono. Participan más de 8.000 nazarenos y 1.200 músicos. Como es tradicional, se exhiben alrededor de 32 pasos de diversas cofradías y hermandades, muchos de ellos obras de gran valor artístico, incluyendo piezas del maestro barroco Francisco Salzillo.

Sin abandonar la localidad, el Sábado Santo, À Punt ofrecerá, desde las 20 horas, la procesión del Santo Entierro de Cristo y la institución del Caballero Cubierto Portaestandarte, que este año representará el prestigioso magistrado oriolano Luis Miguel García Lozano.

Orihuela también estará representada en À Punt el viernes santo / INFORMACIÓN

El Domingo de Resurrección se podrá seguir, a partir de las 10 horas, el Encuentro Glorioso desde Torrent. La retransmisión contará con los comentarios de Chus Lacort. Una celebración que comienza en la plaza mayor y que destaca por el emotivo abrazo entre el Cristo Resucitado y la Virgen, que simboliza la alegría de la Pascua. Destaca la presencia de la Reina del Encuentro, una figura que representa a la virreina Germana de Foix, que este año encarna Inmaculada Puchades. A las 11 horas no faltará la cita con la Misa de Resurrección desde la Parroquia de la Asunción de Torrent.

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Asimismo, toda la actualidad en torno a la Semana Santa en la Comunidad Valenciana se podrá seguir a diario en los Informativos de À Punt, en directo a través de su canal de YouTube, y también se podrán volver a disfrutar las procesiones en el espacio A la Carta de la página web www.apuntmedia.es.