Mafalda Cardenal, la cantautora de Alicante que llega a la gran pantalla con la banda sonora de un libro superventas
La intérprete publica Suenan como tú, una canción creada para la película Boulevard, cinta que adapta el fenómeno mundial homónimo de Wattpad leído por más de 108 millones de personas en todo el mundo
La cantautora alicantina Mafalda Cardenal estrena su primera canción para una banda sonora. Se trata de Suenan como tú, creada para la película Boulevard, basada en el fenómeno mundial homónimo de Wattpad, que lleva acumuladas más de 108 millones de lecturas en todo el mundo. La canción, que fue estrenada el jueves 26 de marzo, en la premiere de la película, acompaña una historia de amor adolescente que ha magnetizado a un gran número de lectores jóvenes de todo el mundo, muy especialmente de España y América Latina.
La música es un protagonista más en el romance juvenil escrito por la autora mexicana Flor M. Salvador, como también lo es en la gran pantalla, a modo de vínculo fundamental entre los dos personajes principales y como parte de la narrativa emocional de la película. El sello de la artista de Alicante, marcado por el pop confesional y el desamor más crudo, le ha reportado millones de reproducciones y supone un importante aditivo para la cinta en forma de banda sonora.
Un fenómeno de Wattpad en el cine
Boulevard es la adaptación a la gran pantalla de Sony Pictures International Productions y Espotlight Media, dirigida por Sonia Méndez con guion de Javier Ruescas, de una novela que nació en Wattpad, donde conquistó a millones de lectores antes de dar el salto al formato físico y consolidarse como un auténtico fenómeno editorial en el mundo hispanohablante, que llegará exclusivamente a los cines españoles el 10 de abril.
La película, protagonizada por Eve Ryan y Mikel Niso, es una historia de amor hermosa, pero también intensa y desgarradora, que promete emocionar a una generación que creció con la historia de Hasley, una chica con una lista de sueños sin cumplir, y Luke, un chico complejo y vulnerable marcado por un pasado trágico. Entre nuevas amistades y un triángulo amoroso que complica su relación, ambos encuentran en el boulevard un refugio donde descubrir si el amor puede vencerlo todo.
Tras el éxito global de su álbum debut Mis notas de voz (2025), la alicantina Mafalda Cardenal se ha consolidado como una de las voces más reconocidas para la Generación Z. Con su capacidad para transformar cicatrices personales en himnos colectivos, el último año de Mafalda ha estado marcado por temas como No lo subas a Instagram junto a Lasso, la balada En mi balcón y la renovada energía de Vete a la luna, con el argentino Luck Ra.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- Ya ha entrado en vigor: así es el simulador de la declaración de la Renta para saber si te toca pagar este año
- Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante
- Tráfico en Alicante hoy: retenciones de casi tres kilómetros en la A-70 y problemas en la N-332 en una mañana con 41 incidencias
- El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que trata de salvar las casas de playa Babilonia
- Un superordenador predice el final de liga del Hércules y del Eldense
- Así quedó el coche de Jesús Tavira tras arder en Alicante