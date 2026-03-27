Mafalda Cardenal, la cantautora de Alicante que llega a la gran pantalla con la banda sonora de un libro superventas

La cantautora alicantina Mafalda Cardenal estrena su primera canción para una banda sonora. Se trata de Suenan como tú, creada para la película Boulevard, basada en el fenómeno mundial homónimo de Wattpad, que lleva acumuladas más de 108 millones de lecturas en todo el mundo. La canción, que fue estrenada el jueves 26 de marzo, en la premiere de la película, acompaña una historia de amor adolescente que ha magnetizado a un gran número de lectores jóvenes de todo el mundo, muy especialmente de España y América Latina.

La música es un protagonista más en el romance juvenil escrito por la autora mexicana Flor M. Salvador, como también lo es en la gran pantalla, a modo de vínculo fundamental entre los dos personajes principales y como parte de la narrativa emocional de la película. El sello de la artista de Alicante, marcado por el pop confesional y el desamor más crudo, le ha reportado millones de reproducciones y supone un importante aditivo para la cinta en forma de banda sonora.

Un fotograma de "Boulevard", la película surgida de un fenómeno de Wattpad / INFORMACIÓN

Un fenómeno de Wattpad en el cine

Boulevard es la adaptación a la gran pantalla de Sony Pictures International Productions y Espotlight Media, dirigida por Sonia Méndez con guion de Javier Ruescas, de una novela que nació en Wattpad, donde conquistó a millones de lectores antes de dar el salto al formato físico y consolidarse como un auténtico fenómeno editorial en el mundo hispanohablante, que llegará exclusivamente a los cines españoles el 10 de abril.

La película, protagonizada por Eve Ryan y Mikel Niso, es una historia de amor hermosa, pero también intensa y desgarradora, que promete emocionar a una generación que creció con la historia de Hasley, una chica con una lista de sueños sin cumplir, y Luke, un chico complejo y vulnerable marcado por un pasado trágico. Entre nuevas amistades y un triángulo amoroso que complica su relación, ambos encuentran en el boulevard un refugio donde descubrir si el amor puede vencerlo todo.

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Tras el éxito global de su álbum debut Mis notas de voz (2025), la alicantina Mafalda Cardenal se ha consolidado como una de las voces más reconocidas para la Generación Z. Con su capacidad para transformar cicatrices personales en himnos colectivos, el último año de Mafalda ha estado marcado por temas como No lo subas a Instagram junto a Lasso, la balada En mi balcón y la renovada energía de Vete a la luna, con el argentino Luck Ra.