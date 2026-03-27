El cineasta Rafael Maluenda preside el jurado del Festival de Cine de Alicante

El cineasta y gestor cultural alicantino Rafael Maluenda (Monóvar, 1967) presidirá el jurado oficial de la 23ª edición del Festival de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo, y que contará también con la actriz y directora alicantina Vanesa Romero, la productora de efectos visuales Fina Martínez y el productor, director y actor italiano afincado en Alicante Carlo d'Ursi, reciente ganador del Goya a mejor cortometraje documental con El Santo.

Todos ellos valorarán los seis largometrajes finalistas de la sección oficial, cuyos títulos aún se desconocen, ya que el plazo de recepción de propuestas sigue abierto hasta el próximo 5 de abril. Por el momento se han presentado alrededor de 80 trabajos, según ha informado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, este viernes en la presentación del jurado principal, encargado de conceder la Tesela de Oro a la mejor película y la Tesela de Plata a la mejor actriz, mejor actor, director y fotografía.

Maluenda se ha mostrado "agradecido" de encabezar el jurado de un festival que ha calificado de "muy gozoso" por sus numerosas ediciones, que ha visitado más de una vez -el pasado año entregó el premio Música para la Imagen a Luis Ivars- y que cuenta "con el apoyo de la industria y del público", lo que le da sentido al certamen. "No todos los festivales son iguales. Hay cineastas que ya no van a los festivales y aquí eso no pasa", ha destacado, tras añadir que espera encontrarse entre las películas finalistas títulos con los que "disfrutar y aprender".

Algunos miembros de los distintos jurados, este viernes, en el Palacio Provincial de Alicante / INFORMACIÓN

El cineasta alicantino, director de los documentales Berlanga!!! (2021) y Forqué, el oficio de hacer cine (2026) ha colaborado en los equipos de dirección de Luis García Berlanga en producciones como Todos a la cárcel (1993), Blasco Ibáñez. La novela de su vida (1997) y París Tombuctú (1999), así como en la única obra teatral dirigida por Berlanga, Tres forasters de Madrid (1995). Ha sido director del festival Cinema Jove en València en diecisiete ediciones, entre 2000 y 2016, y en 2011 crea el Berlanga Film Museum, primer museo online dedicado a la figura de un cineasta, del que también es director. En la actualidad impulsa, junto a la familia del cineasta, la creación de la Fundación Luis García Berlanga.

Composición del resto de jurados

El jurado documental estará formado por Esther de la Heras Ponce, profesora de diseño gráfico y actualmente vicedirectora en la EASDA (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante); Israel Gil, coordinador el Aula de cine de la Universidad de Alicante y Natalia Contreras, doctora en Investigación Educativa de la Universidad de Alicante.

El jurado internacional lo encabeza de nuevo el director del Máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante, John D. Sanderson al que acompañan la productora y representante Paloma Tejero y el actor y director italiano Enzo Bossio.

El cortometraje ganador dentro de la categoría LGTBI será evaluado por Juan Lledó, presidente y fundador de la Fundación de Mar a Mar de la Comunitat Valenciana, entidad dedicada a la promoción del bienestar, la inclusión y la visibilidad de la diversidad; Paula Pérez, maestra de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, especializada en inclusión educativa y acompañamiento emocional, y Yousef Ridaoui, modista, artista multidisciplinar y activista LGTBIQ+ de origen marroquí.

El jurado de cortometrajes de animación está compuesto por Jorge Vañó director de Animalcoi, Festival internacional de Animación de Alcoy y programador y gestor cultural especializado en festivales de cine; Arly Jones dibujante, ilustrador y diseñador gráfico y Tatiana Hidalgo, doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad, experta en televisión e industrias audiovisuales y profesora de Semiótica en la Universidad de Alicante.

Como novedad en esta edición el Festival contará con un nuevo jurado que valorará los Fashion Films recibidos en la sección de Fashion Cinema del Festival, que estará compuesto por Nuria Vicedo, profesora de la especialidad Medios Audiovisuales en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA), María Jesús Ortiz, profesora titular de la Universidad de Alicante y directora del grupo de Investigación en Comunicación Audiovisual (ICOMAV) y Víctor Claramunt director creativo y Rafa Gallar fotógrafo de moda.