Estos son los conciertos que puedes disfrutar en Alicante este fin de semana

Una última visita de La Fúmiga a la capital provincial

El grupo valenciano La Fúmiga se despedirá este viernes de los escenarios alicantinos con un concierto especial que arrancará a las 19.30 horas en El Muelle Live con las actuaciones de los artistas invitados Quinto y Sandra Monfort. La banda pone así punto final a una trayectoria en la que se ha consolidado como uno de los fenómenos generacionales más destacados, gracias a un directo caracterizado por su energía colectiva y un repertorio que incluye temas convertidos en himnos como Mediterrània. Con una propuesta que fusiona el empuje de los metales de tradición festiva con el dinamismo del pop-rock y letras de marcado contenido social, el grupo ha querido subrayar, ante su despedida, el orgullo por haber mantenido durante años la amistad y la pasión por la música hasta este cierre de etapa. El Muelle Live, Puerto de Alicante.

La artista del momento tiene sangre alicantina

La joven cantante alicantina Mafalda Cardenal actuará este sábado a las 21 horas en la Sala The One. Siendo una de las revelaciones de la Generación Z, Cardenal irrumpió en la música con su tema Tu fan, que superó los 10 millones de reproducciones en redes sociales. Actualmente presenta su primer trabajo discográfico, Mis notas de voz, en el que narra y canta experiencias personales de los últimos años con letras cargadas de madurez, consolidando su proyección como una de las artistas emergentes más prometedoras del panorama musical español. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Miss Caffeina, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

Miss Caffeina hace flotar su «buena suerte» en Alicante

Miss Caffeina actuará este viernes a las 21 horas en la Sala Baltimore Live, en una nueva parada de su gira. Formado por Alberto Giménez, Sergio Sastre y Antonio Poza, el grupo se ha consolidado como uno de los referentes del indie-pop nacional, con una trayectoria marcada por trabajos como De polvo y flores y éxitos como Mira cómo vuelo. Tras su paso por el Benidorm Fest y un breve paréntesis, la formación regresa con nuevo material discográfico, Buena suerte. Baltimore Live, Alicante.

Aarón Sáez presenta su proyecto Bicicleta en casa

El músico oriolano Aarón Sáezpresentará este sábado a las 20 horas su nuevo proyecto musical, Bicicleta, en la Sala La Gramola de Orihuela, en una cita que servirá para dar a conocer esta nueva propuesta artística. Reconocido por su versatilidad, Sáez compagina este lanzamiento con su participación en formaciones como Varry Brava, Carey o Neoverbeneo, además de su faceta como articulista. Bicicleta se presenta como un proyecto personal en el que ya destacan temas como El día que murió G.C. o Cuatro demonios, caracterizados por su originalidad y enfoque creativo. Sala La Gramola, Orihuela.

Jose Navarro

El Niño de la Hipoteca y Sandra Bautista, en la Euterpe

Lujo de sonido y estilo ofrecerá este sábado la Sala Euterpe a las 22 horas con la actuación de El Niño de la Hipoteca, el alter ego de Guiu Cortés, uno de los músicos todoterreno del panorama español. Cantante, compositor y fundador de su propio sello discográfico, Cortés ha obtenido varios premios de cantautores en España, incluido uno en Elche, y acumula un notable seguimiento en Spotify. El domingo, también en Euterpe pero a las 19.30 horas, llegará Sandra Bautista, quien presenta su trabajo Instuír el tigre, interpretado en castellano, catalán y portugués. La cantautora, que combina folk latino, música brasileña y electrónica, ha sido reconocida con varios premios nacionales y destaca por la fuerza poética y delicadeza vocal de su propuesta, que incluye un videoclip grabado junto a 60 artistas españoles. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El colectivo Amistat llena de música Las Cigarreras

La escena alternativa alicantina se cita este viernes en La Caja Negra de Las Cigarreras de la mano del colectivo Amistat. La velada, que arrancará a las 19.30 horas, contará con la actuación de Les Conches Velasques, una banda difícil de encasillar que se muestra como un trance-rock atávico y contemporáneo, y con el debut del dúo local Sangrabiel, que se mueve entre el minimalismo y el punk de trinchera. Las Cigarreras, Alicante.

El joven artista Teo Lucadamo actúa gratis en Elche

Los conciertos de La Matinal, programados para cada sábado a las 12 horas en la Rotonda de Elche, contarán con la actuación de Teo Lucadamo, joven talento musical e hijo de Aitana Sánchez-Gijón, que ha logrado consolidar su propia carrera tras formarse en interpretación y producción musical. Además, la jornada contará con la participación del artista emergente Elías Lynx. La Matinal, Elche.

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Más música gratis en El Muelle Live con Sr. Bizarro

Este sábado regresa el ciclo Directos al Muelle, desde las 11 horas y con entrada libre. El espacio ofrecerá el concierto en directo de Sr. Bizarro. Por su parte, el domingo también llega una nueva edición de El Muelle Family, la propuesta pensada para disfrutar en familia, con el concierto de KEENG (tributo a Queen) a las 13.30 horas. El Muelle Live, Puerto de Alicante.