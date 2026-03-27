El teatro como lugar de encuentro: la Comunitat Valenciana se abre en escena

Cada 27 de marzo, el teatro deja de ser únicamente un arte para convertirse en una declaración colectiva. El Día Mundial del Teatro no solo celebra la escena, sino también su capacidad para interpelar al espectador, para incomodar, emocionar y, sobre todo, reunir. En la Comunitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura (IVC) vuelve a hacer de esta fecha una oportunidad para acercar las artes escénicas al público con una programación especial que atraviesa las tres provincias y combina grandes textos, compañías consolidadas y propuestas contemporáneas.

La celebración, que se despliega entre València, Castelló y Alicante, refleja una idea compartida: el teatro no es un acto aislado, sino una conversación constante entre creadores y espectadores. Desde el clasicismo universal de Lope de Vega hasta el teatro documental más actual, pasando por encuentros directos con el público, la programación de este año insiste en ese diálogo necesario en tiempos de incertidumbre.

Como recordaba la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, citando el mensaje internacional de este año, el teatro sigue siendo un espacio capaz de «conectar pueblos, comunidades y culturas» y de cuestionar hacia dónde nos dirigimos. Esa vocación crítica y comunitaria atraviesa una programación que pone el foco tanto en los escenarios como en quienes los habitan.

València: del Siglo de Oro a la dramaturgia contemporánea

La capital valenciana concentra algunas de las propuestas más potentes de esta conmemoración, con dos escenarios de referencia: el Teatro Principal y el Rialto.

En el Rialto, la compañía valenciana Hongaresa de Teatre presenta El camino de la sal, una de las producciones más destacadas de la temporada. Escrita y dirigida por Paco Zarzoso, la obra llega avalada por seis candidaturas a los Premios Max 2026, un reconocimiento que subraya la solidez de una propuesta que combina intimidad, humor y extrañeza.

En el Rialto, la compañía valenciana Hongaresa de Teatre presenta El camino de la sal. / ED

La pieza sitúa al espectador en un refugio de montaña donde una pareja descubre que el esperado fin de semana con amigos se transforma en una experiencia desconcertante. La ausencia de lo cotidiano —sin leña, sin comida, sin orden— abre la puerta a una deriva emocional y simbólica que culmina con la aparición de un personaje inesperado. Zarzoso construye así una historia que explora los vínculos personales y los límites de la realidad, en una dramaturgia que apuesta por lo atmosférico y lo sugerente. Además, la función del 26 de marzo incluyó un coloquio con el público, reforzando esa dimensión participativa que el IVC quiere potenciar en esta celebración.

Muy distinto es el tono que se respira en el Teatro Principal, donde la Compañía Nacional de Teatro Clásico pone en escena Fuenteovejuna. El clásico de Lope de Vega, escrito en 1619, regresa con toda su vigencia para interpelar al espectador contemporáneo. La historia de la rebelión de un pueblo frente a la tiranía del comendador sigue funcionando como un espejo incómodo. La célebre respuesta colectiva —«Fuenteovejuna lo hizo»— continúa resonando como símbolo de unidad frente a la injusticia. La directora Rakel Camacho plantea la obra como una pregunta abierta sobre la violencia: cómo nace, cómo se perpetúa y si es posible erradicarla.

La adaptación de María Folguera busca equilibrar el respeto al texto original con una mirada contemporánea, cuidando la musicalidad del verso y la claridad del relato. El resultado es una propuesta que conecta tradición y presente, uno de los ejes fundamentales de la programación.

Castelló: el público en el centro de la escena

En Castelló, la celebración del Día Mundial del Teatro adopta una forma distinta, pero igualmente significativa. El Teatre Principal no solo programa espectáculos, sino que convierte al público en protagonista a través de un encuentro exclusivo con sus abonados. Este acto, concebido como un espacio de diálogo, permitirá a los asistentes conocer de primera mano la programación del próximo trimestre y compartir sus impresiones. La iniciativa responde a una voluntad clara: estrechar la relación entre el teatro y su comunidad, escuchar al espectador y hacerlo partícipe del proyecto cultural.

El Teatre Principal de Castelló acogerá un encuentro con abonados. / ED

La delegada territorial del IVC, Nuria Felip, subraya precisamente ese objetivo de cercanía, en un contexto en el que fidelizar al público resulta clave para la sostenibilidad de las artes escénicas. Más de 400 abonados respaldan cada temporada la programación del Principal, una cifra que evidencia el arraigo del teatro en la ciudad.

El encuentro coincide con el cierre de la programación de invierno, que se despide con Firmamento, de La Veronal. La compañía dirigida por el valenciano Marcos Morau —recientemente reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes— ofrece una propuesta escénica de fuerte componente visual, en la que el movimiento y la imagen construyen un universo propio.

Pero la mirada está ya puesta en la primavera. El nuevo abono, que se desarrollará entre abril y junio, incluye ocho espectáculos que combinan clásicos y contemporaneidad. Desde Vània, de Chéjov, hasta La ratonera, de Agatha Christie, pasando por propuestas actuales como El aguante o Fronteras, la programación apuesta por la diversidad de lenguajes y estilos.

Destaca también la presencia de nombres reconocidos como Anabel Alonso o Josep Maria Pou, así como la inclusión de teatro gestual con Kulunka Teatro. Una oferta amplia que busca atraer a distintos perfiles de público y consolidar el papel del Principal como referente cultural en la provincia.

Alicante: memoria y poesía en el Arniches

En Alicante, el Teatre Arniches acoge una de las propuestas más singulares de esta conmemoración. El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha programado para este viernes, 27 de marzo, una tarde con doble cita. A las 18 horas se celebrará una nueva sesión de Club Arniches con El Patio Teatro, un encuentro en el que sus fundadores, Izaskun Fernández y Julián Sáenz López, compartirán con el público inscrito su trayectoria y su proceso de creación. Después, a las 19.30 horas, llegará la representación de Feriantes, una producción de El Patio Teatro y el Centro Dramático Nacional.

El Teatre Arniches de Alicantes presenta una de las propuestas más singulares, ‘Feriantes’. / ED

La obra es una propuesta de teatro documental de objetos y títeres que rinde homenaje a la vida nómada de las familias feriantes en España. A partir de testimonios reales y de una puesta en escena simbólica, el montaje se adentra en la realidad humana que se esconde detrás de las atracciones, la música y las luces de feria. Feriantes llega además al Arniches avalada por varios reconocimientos, entre ellos el premio al Mejor Espectáculo de Teatro Documental en FETEN 2026 y el Premi Drac d’Or a la Mejor Escenografía en la Fira de Titelles de Lleida 2024.

La jornada tendrá también otras referencias en la capital. La Universidad de Alicante ha organizado una programación específica con motivo del Día Mundial del Teatro y celebrará este mismo viernes, 27 de marzo, a las 12 horas, la presentación de Áyax, de Sófocles, en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, con participación de María Paz López Martínez y lectura de fragmentos por parte del Aula de Teatro de la UA. Además, el Teatro Principal de Alicante completará el pulso escénico del día con la representación de Filosofía mundana, sumando otra función a una jornada ligada a este arte en la ciudad.

Pero más allá de la capital, la efeméride también tendrá eco en otros puntos de la provincia. Elche acoge en el Gran Teatro la obra Viejos tiempos, de Harold Pinter. Torrevieja cierra el VI Concurso Nacional de Teatro Aficionado Raúl Ferrández con lectura del manifiesto, entrega de premios y la representación de Farra. Santa Pola ha incluido en su agenda cultural un recital poético-musical en la Casa de Cultura y Elda celebra la fecha con La Odisea según Penélope en el Teatro Castelar. Un mapa repartido por varios escenarios que confirma que la provincia volverá a volcarse con una de las fechas más señaladas del calendario escénico.

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La Comunitat Valenciana celebra así el Día Mundial del Teatro no solo con funciones, sino con una invitación: volver a la sala, sentarse en la butaca y dejarse atravesar por la experiencia escénica. Porque, como recuerda cada año esta fecha, el teatro no existe sin su público. Y es precisamente en ese encuentro donde cobra todo su sentido.