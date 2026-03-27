Fin de semana | Artes escénicas
Estas son las seis propuestas teatrales que puedes ir a ver este fin de semana en Alicante
La filosofía entra en escena
Basado en el universo intelectual de Javier Gomá, uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del ámbito hispano, este montaje propone una experiencia única: llevar a escena una selección de los microensayos filosóficos reunidos en el volumen Filosofía Mundana de la editorial Galaxia Gutenberg.
«Con esta propuesta -explica el director de la obra llevada a las tablas, Javier Luque- queremos hacer una reflexión sobre la ejemplaridad, la dignidad y lo cotidiano que no se dice desde un atril, sino desde el cuerpo presente. Cada mujer y cada hombre esconde un filósofo; la filósofa es aquella señora que pasea por el parque y observa el movimiento de las hojas de los árboles y se pregunta ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? El filósofo es aquel que sabe disfrutar del solo hecho de estar sentado».
Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio, Laura Pamplona y la colaboración especial de Covadonga Villamil conforman el reparto de Filosofía mundana.
Teatro Principal de Alicante. Viernes, 20h. Desde 12 euros.
La realidad detrás de las luces de feria con sesión en el Club Arniches
El Patio Teatro y el Centro Dramático Nacional presentan Feriantes, una obra de teatro documental de objetos y títeres que rinde homenaje a la vida nómada de las familias feriantes en España y revela la dura realidad humana detrás de las atracciones, la música y las luces de feria. Premio al Mejor espectáculo de Teatro Documental en Feten 2026, la obra está precedida de una nueva sesión del Club Arniches con los creadores Izaskun Fernández y Julián Sáenz López.
Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 19.30h. 10 y 4 euros.
Música, humor, poesía y teatro desde la nada en «Nozing»
¿Se puede hacer un espectáculo que sincronice música, humor, imágenes poéticas y precisión desde la nada? De eso va Nozing, el cuarto espectáculo de Ual·la!, un paso más en la búsqueda de la originalidad creativa, el virtuosismo y el humor transformador que tanto les caracteriza. Premio Feten2025 al Mejor Espectáculo Nuevos Formatos, la obra utiliza objetos cotidianos como mesas, pelotas y bolsas para crear una experiencia cómica y poética.
Teatro Calderón de Alcoy. Viernes, 20h. Entrada con invitación previa reserva.
Comedia de infidelidades con Gabino Diego
Pijama para seis es una comedia de enredos de ritmo frenético protagonizada por Gabino Diego en la que su personaje, Fernando, intenta verse con su amante con la coartada perfecta. Pero nada sale como esperaba.
Teatro Principal de Alicante. Domingo, 17 y 19h. Desde 12€.
«Farra», una oda a la fiesta y a la celebración
Ganadora del premio Max a mejor espectáculo musical en 2025, la compañía alicantina de Lucas Escobedo presenta Farra, una celebración de la fiesta, la comunidad, la locura del pasado y del presente.
Teatro Municipal de Torrevieja (viernes, 20h) y Teatro Río de Ibi (sábado, 19h).
Los «Viejos tiempos» de Harold Pinter
Escrita en 1971 por el autor inglés Harold Pinter, Viejos tiempos es un ejemplo de cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a nuestra visión del pasado y a la vida en el presente. Con Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.
Gran Teatro de Elche. Viernes, 20h. 24€.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?
- Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública
- La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles
- Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante