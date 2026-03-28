Alicante despide a La Fúmiga con miles de personas cantando en valenciano

La música en valenciano se fue quedando sin referentes y encontró en un grupo de amigos de Alzira el apoyo que necesitaba. Se hicieron virales y traspasaron barreras idiomáticas, siendo fieles a una manera de entender la música en la que poder expresar sus inquietudes sin temores. La Fúmiga tocó el cielo con canciones que han formado parte del sentir de un pueblo. Y ahora, con todo lo vivido, deciden apartarse del foco y ceder el testigo a los que vienen detrás, sin despeinarse y entendiendo la vida más allá del éxito.

El Muelle Live abría el viernes 27 de marzo por fin su agenda de macroconciertos con una cita muy especial, recibida por miles de personas sedientas de himnos que han influido en el sentir general de varias generaciones. El público, de lo más heterogéneo, llenó el recinto del Puerto de Alicante desde los conciertos de los teloneros alicantinos Sandra Monfort y Quinto. Era una fiesta de la música valenciana que demostró que en el sur también se apuesta por la cultura en el idioma local. Primero comenzó el artista de Pego con solvencia y, posteriormente, apareció la cantante de Pedreguer, demostrando ser un animal del escenario.

La Fúmiga arranca la gira “L'últim abraç” en Alicante / Hugo Izquierdo

Pero el plato fuerte llegó recordando los viejos tiempos de La Fúmiga. Esos que empezaban a ritmo de muixeranga para continuar con versiones de los grupos que marcaron su identidad sonora. Tributaban a artistas como La Gossa Sorda, Aspencat o Zoo, y nadie podía pensar que años después ese grupo estaría llenando plazas con miles y miles de personas cantando a pleno pulmón sus canciones. Todo ello con una lucha contra el individualismo que les llevó a abrazar el éxito como colectivo y con una sonrisa siempre en la cara.

Arrancaba la gira “L'últim abraç” en Alicante, generando escena desde abajo, y dejaron ver la escenografía más ambiciosa de su carrera. Quieren marcharse a lo grande, sin renunciar a su propósito de “fer país”, y lo hicieron cantando canciones que marcaron sus primeros pasos y temas que erigen su punto final. Eso sí, las primeras, revestidas con remixes a los que costaba pillarles el punto después de tanto cantar los originales. Pero si algo tienen Artur Martínez y José Beteta es que contagian al público con su carisma.

La provincia tendrá dos oportunidades más de ver a La Fúmiga en esta gira. Será en Alcoy y La Vila Joiosa, y de verdad que merecerá la pena para todos aquellos que quieran un último baile a ritmo de sus himnos.

Es un repaso a toda una trayectoria. Desde temas como “Karrasketon” o “Monstres i gegants”, de su primera época, hasta los himnos más actuales como “Covards” o un “Finals” que sirvió para abrir el vendaval. Y, evidentemente, no faltaron sus hits “Mediterrània”, “Havia de passar” o “Ja dormiré”. Porque en un recuerdo a toda su trayectoria no podían faltar los temas que les dieron una repercusión especial más allá de sus núcleos de escucha.

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Es un adiós que sabe de verdad a despedida. Parece que esto no es una broma. Ni están jugando con los fans. Quién sabe si la música valenciana volverá a tener pronto otro fenómeno viral como ellos.