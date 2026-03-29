El Orfeón Alicante cumple 125 años de historia como banda sonora de la ciudad

Una agrupación musical que ha sobrevivido a dos guerras mundiales y una civil. El Orfeón Alicante está en plena celebración de una efeméride especial y al alcance de muy pocos: el conjunto coral de voces mixtas cumple en 2026 la friolera de 125 años de existencia desde que se fundara oficialmente el 15 de septiembre de 1901, siendo ratificado un mes después por el Gobierno Civil. Desde entonces, han erigido una historia marcada por altibajos que les ha permitido estrenar piezas de marcado carácter simbólico como el Himno de Alicante o el de Les Fogueres de Sant Chuan.

Una actividad que actualmente siguen pregonando con una formación compuesta por cuarenta personas de varias generaciones, donde jóvenes de 14 años comparten espacio cultural con personas experimentadas de 80, lo que permite un mayor reflejo de la sociedad alicantina entre sus filas. "El Orfeón es un grupo muy diverso y con un fuerte sentido de comunidad. Es una forma de crear lazos intergeneracionales entre personas apasionadas por la música", explica a INFORMACIÓN su actual presidente, Juan Candela.

Las filas vocales de la coral alicantina se dividen en cuatro tipos: tenores (voz masculina aguda), barítonos (voz masculina grave), sopranos (voz femenina aguda) y contraltos (voz femenina grave). Juntas generan una profundidad emotiva en cada pieza que interpretan, desde música sacra hasta repertorios populares, pasando por otros registros como las habaneras o los villancicos. Y todo ello desde la ilusión de un grupo de personas que, sin ser profesionales y de manera altruista, encuentran en el Orfeón "una parte fundamental de su vida", apunta Candela.

La historia de Alicante, interpretada a coro por el Orfeón

Para profundizar en estos 125 años de existencia, primero hay que plantear qué fue lo que llevó a la creación del Orfeón Alicante. Según explica la propia formación, la idea fue impulsada por Antonio Rico Cabot, conocido por haber sido un médico, político y filántropo alicantino muy querido en la época, a raíz de una experiencia muy concreta. "Él, junto al músico Vicente Poveda, asistió a un concierto en la Plaza de Toros de Alicante de unos coros procedentes de Barcelona. Al salir, ambos se preguntaron cómo era posible que Alicante no tuviera un conjunto vocal", explica Candela.

Una imagen de la primera formación oficial del Orfeón Alicante, en 1902 / Orfeón Alicante

Aquella agrupación era la Federación de Coros Clavé de Barcelona y, desde ese momento, viéndose reflejados en ella, decidieron fundar el Orfeón. No obstante, su estreno no fue posible hasta el 9 de enero de 1902, momento en que el Teatro Principal de Alicante acogió oficialmente su debut. Aquella noche, además, supuso el estreno absoluto del Himno de Alicante, con letra de José Mariano Milego y Francisco Martínez Yagües, y música del pianista Juan Latorre.

La actividad en sus primeros años fue intensa. En agosto de 1902 participó en la Alborada a la Virgen del Remedio con el estreno de la obra Ofrenda a la Virgen del Remedio, compuesta por el alicantino Rafael Rodríguez Albert y con letra del periodista José Ferrándiz Torremocha, y en 1903 amplió su repertorio con obras cedidas por compositores como Luis Foglietti y Tomás López Torregrosa. Se trataba de la barcarola veneciana Cantos del mar y la zarzuela dramática Los mineros.

En ese entonces, la formación coral, íntegramente compuesta por hombres, reunía una plantilla vocal de más de un centenar de voces distribuidas entre tenores, barítonos y bajos. Según las crónicas de la época, el éxito fue inmediato y el público obligó a repetir la interpretación de su primera aparición en varias ocasiones, en una velada que también contó con una versión en español de La Marsellesa. La llegada de mujeres se oficializaría más tarde, en 1913, con la entrada de 50 nuevas integrantes, generando un cambio estructural dentro del Orfeón.

Ensayo del Orfeón de Alicante junto con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante / PILAR CORTES

Según explica Juan Candela, en aquel momento "los caballeros vestían pantalón, camisa y chaqueta negra, y lucían como complemento una gorra blanca con cinta o una escarapela en la solapa de la chaqueta con los colores de la bandera de Alicante". Un vínculo con la ciudad que estrecharon todavía más el 3 de agosto de 1929 con el estreno del himno de Les Fogueres de Sant Chuan, compuesto por Luis Torregrosa con letra de José Ferrándiz Torremocha; y con el Himno a la Bellea del Foc el 22 de junio de 1933.

Viaje solidario a Orán

Uno de los momentos más especiales de la trayectoria del Orfeón se produjo poco después de su creación, cuando la agrupación cruzó el Mediterráneo para actuar en Orán (Argelia), donde ofreció varios conciertos benéficos en favor de la organización Caridad Oraniana y de las víctimas de la tragedia de la Martinica. Durante cinco días, el coro actuó ante auditorios llenos, en una ciudad donde residía una numerosa comunidad alicantina, para recaudar fondos tras la violenta erupción del volcán Monte Pelée, que causó más de 30.000 muertos.

El repertorio incluyó piezas como La Arribada, jotas aragonesas y, por supuesto, el Himno de Alicante, recibido con entusiasmo por los alicantinos allí presentes. La interpretación de La Marsellesa en español volvió a convertirse en uno de los momentos más celebrados. "Hemos pasado por todo tipo de etapas: momentos de auge, otros de dificultades económicas e incluso periodos marcados por la guerra. Aun así, el Orfeón ha logrado mantenerse activo y adaptarse a las demandas sociales, acudiendo allá donde se le ha necesitado", remarca a INFORMACIÓN su presidente.

El Orfeón Alicante, en directo, en una imagen de archivo / Orfeón Alicante

Reconocimientos y proyección nacional

Uno de los hitos más destacados del Orfeón Alicante fue su participación en el Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja, donde obtuvo el tercer premio en 1961, el primer premio en 1962 y el segundo premio en 1965. Además, entre otros trofeos y condecoraciones, como el Emblema de Oro de las Hogueras de San Juan o la Palma de Plata del Ayuntamiento de Orán, en 1980 les fue concedido el premio Importantes de INFORMACIÓN, que distingue la labor de personas, empresas y entidades que hayan hecho una labor social destacable por la provincia.

En este sentido, el Orfeón grabó en 1970 un disco en los Estudios Espectra-Sintonía de Madrid, del que se vendieron un total de 10.000 copias, y participó en diversos actos institucionales que reforzaron su proyección nacional. El LP incluía piezas como Les Fogueres de Sant Chuan, Torrevieja, Al pasar el trébole, Paloma mensajera, Sol de Levante, El tamborilero, Valenciana, Alleluia, Cenicienta, Ojos de España, La paloma, Cuando salí de Cuba y El silencio, bajo la dirección del maestro Ferriz Muñoz.

Algunas de las integrantes del conjunto vocal interpretando el "Réquiem de Mozart" / PILAR CORTES

Además, la agrupación compartió escenario con importantes formaciones musicales como La Wagneriana, la Banda Municipal de Alicante, La Fura dels Baus, la Banda de la Sociedad Obrera, el Octimio del maestro Huertas, la Banda del Regimiento de la Princesa, la Banda de música La Civile y la Fekarienne de Orán, Coros Clavé de Elche, el Orfeón Español de Ben-el-Oued y bandas de localidades cercanas. También ha participado en veladas artísticas benéficas organizadas por entidades como el Círculo de Bellas Artes de Murcia, la Asociación de la Prensa de Alicante y el Ateneo Científico Literario de Alicante, entre muchas otras.

Presente y futuro de la agrupación

Para celebrar sus 125 años de historia, han interpretado el Réquiem de Mozart en la Concatedral de San Nicolás junto a la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, en un concierto con entrada libre donde el público acogió con entusiasmo su propuesta. "Si algo tiene de especial esta pieza es que, cuando la escuchas por primera vez, la recuerdas para toda la vida", señala Candela. Esta actuación sirvió para rendir tributo a todas las voces que han pasado por el Orfeón a lo largo de estos años.

El Orfeón Alicante, en una de sus galas pasadas / Orfeón Alicante

"Más que una agrupación musical, es una familia en la que hay personas que llevan décadas dentro, incluso desde la adolescencia. Se crean vínculos muy fuertes: amistades, parejas y matrimonios que se han conocido dentro del Orfeón", apunta su presidente. Actualmente, la coral sigue activa, con cerca de medio centenar de integrantes de distintas generaciones, bajo la dirección de Juan Carlos Vázquez Domenech, con la intención de difundir la cultura musical y preservar el repertorio tradicional alicantino.

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En esta búsqueda de ganar notoriedad en la ciudad, en 2018 se solicitó al Ayuntamiento que una calle llevara el nombre de “Orfeón Alicante” y, actualmente, buscan trabajar con el área de Cultura para encontrar un lugar donde preservar todo su legado histórico acumulado: desde documentos y trofeos hasta partituras y fotografías. "Queremos exponer este material en un espacio adecuado y accesible al público. Es una cuestión no solo de memoria, sino también pedagógica y cultural", sentencia Candela.