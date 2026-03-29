Foscø: rabia convertida en música contra la precariedad laboral

Formación: Iván (batería), Alex (bajo) Aitor (guitarra) Procedencia: Elche Discos: Puro (2022), Grieta (2024/EP), Tres estacas (2026) Año de comienzo: 2018

Los márgenes del metal más oscuro tienen espacio para propuestas musicales con carácter. Entre ellas se encuentra el screamo, un género cercano al post-hardcore y a la música emo, nacido a finales de los años noventa en Estados Unidos. Un estilo que invita a gritar como forma de aliviar la mente, expulsando a través de la música todos esos fantasmas que recorren el subconsciente del ser humano.

En este sentido, una banda joven como Foscø, nacida en Elche, ha sabido canalizar esa rabia en un proyecto musical que actualmente se encuentra de gira por Europa presentando su segundo trabajo de larga duración: Tres estacas. Un título rescatado de un instrumento de tortura romano, el tripalium, que sirve para dar un contexto más amplio a su discurso. "Ese instrumento de tortura da origen a la palabra ‘trabajo’, y nos parecía muy interesante para poder hablar de precariedad laboral, algo muy presente en Elche, especialmente en la industria del calzado", apunta la banda.

Porque, sin ser un álbum conceptual, el disco gira en torno a historias que han vivido de cerca en sus familias. Gente trabajadora que ha visto cómo su vida quedaba supeditada a la demanda de los empresarios, trabajando a destajo, sin contrato y sin derechos laborales. "Eso es lo que queríamos contar, hablar de la gente que está trabajando en esas condiciones tan duras en nuestra localidad", explican.

Una rabia que les ha permitido aumentar decibelios y dar un paso más hacia el hardcore más agresivo. "Creemos que tiene mucho que ver con lo que escuchamos con los años. Cada disco mezcla estilos distintos: el primero era más post-rock y ambiental, Grieta es una mezcla entre ambos, a medio camino, y el último ya tira más hacia lo duro", afirman en la entrevista con INFORMACIÓN.

El grupo ilicitano Foscø, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Jose Navarro

Porque, sin estar premeditado, la situación les ha llevado de manera natural a un registro en el que se sienten seguros y que les permite crear sin miedo ni expectativas. "Vimos que cuando las canciones giran en torno a una idea común, todo fluye mejor. En este caso, fue saliendo de forma natural y estamos muy contentos porque Tres estacas refleja exactamente lo que queríamos, tanto a nivel sonoro como en las letras".

Dureza emocional

La sonoridad de Foscø está caracterizada por una mirada cruda a la sociedad, pero manteniendo siempre una sensibilidad especial por las cuestiones emocionales. El screamo, para ellos, destaca por mezclar "mucho grito desgarrado con partes melódicas más ambientales. También es verdad que en nuestro último trabajo hay más presencia de hardcore, algo que siempre ha estado en nuestras vidas desde la adolescencia, pero que ahora hemos recuperado tras compartir escenario con muchas bandas de ese sonido".

Porque la escena existe y está muy viva, con un gran número de bandas que mezclan estilos similares, pero aportando una firma propia. En ese sentido, los ilicitanos creen que ellos aportan "una identidad propia", combinando influencias para construir un sonido con el que sentirse representados. Aunque aseguran que no les obsesiona "aportar algo" y hacen lo que les apetece en cada momento: "Hacemos lo que nos sale, y ahora mismo nos sale gritar".

Actualmente se encuentran inmersos en una gira por Europa que les está llevando por ciudades como Marsella, Viena, Berlín, Zúrich o París. En este sentido, y con una agenda que se extiende hasta verano por diferentes localidades del país, harán parada el 1 de abril en La Cuna Pub de Elche y el 25 de mayo en la sala 8 y Medio de Alicante.

La banda actuará el próximo 1 de abril en La Cuna Pub de Elche / Jose Navarro

"Siempre hemos tenido ese imaginario de girar con la banda, muy influenciado por la cultura estadounidense. Ahora sabemos el sacrificio que implica: perder fines de semana, gastar vacaciones, invertir dinero… pero merece la pena. Viajar con amigos, conocer gente de la escena, tocar fuera… es increíble. También somos conscientes de que esto no va a durar toda la vida, así que estamos aprovechando el momento", apuntan.

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Una vida que, no obstante, esconde una notoria precariedad, la del músico en escalafones bajos: "Esto nos sirve para autofinanciar los proyectos futuros de la banda", sentencia una de las formaciones más internacionales de la provincia. Moverse abre las puertas a llegar mucho más lejos, y Foscø tienen un futuro prometedor dentro del género. El metal también tiene referentes en Alicante.