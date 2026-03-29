Tres novilleros sin picadores se vestirán de luces en Hogueras

La futura Feria de Hogueras viene cargada de novedades y con un claro espíritu renovador. Uno de los festejos más llamativos se producirá el viernes 19 de junio, tarde en la que se celebrará una novillada sin picadores de luces, un tipo de evento taurino que era habitual en los años 90 y principios de los 2000 en todas las ferias de España y que poco a poco se ha ido diluyendo por diversas cuestiones, entre ellas el coste económico. En su lugar, las llamadas clases prácticas tomaron el relevo dejando orilladas a las citadas novilladas. Cuando un festejo de luces se celebra en una capital de provincia todo adquiere una mayor dimensión, también los triunfos, y tanto para los novilleros como para las cuadrillas ese festejo se anota como uno de los más importantes de la temporada.

En esta ocasión, la feria repartirá tres festejos menores de la siguiente manera: una clase práctica, en lugar de las dos que se llevan celebrando en los últimos años; una novillada de luces sin picadores y una novillada con picadores. La clase práctica seguirá contando con los alumnos más destacados de diferentes escuelas taurinas de toda España. El acceso también seguirá siendo libre y los novillos serán del hierro castellonense de Daniel Ramos. En cuanto a la novillada sin caballos de luces, ya se conocen dos de los tres integrantes.

El novillero alicantino Rodrigo Villalón, triunfador de la novillada sin caballos celebrada en Villena el pasado domingo 22 de marzo, será uno de los integrantes del cartel. Su buena actuación frente a los novillos de Alcurrucén le ha posicionado como uno de los integrantes de la terna. El otro alicantino será el novillero Cristóbal Granero, otro de los nombres más destacados entre los alumnos de la Escuela Taurina de Alicante. Recordemos que Granero logró cortar un rabo en la clase práctica de la pasada Feria de Hogueras.

En cuanto al tercer integrante de la terna, por el momento no hay una decisión oficial tomada, pero podría tratarse del novillero valenciano de Mislata, Israel Guirao, otro de los valores en alza de la escuela taurina de la capital del Turia y un novillero que ofrece un espectáculo variado e intenso en las actuaciones en las que se le ha visto. Además, Guirao también participó en la citada novillada de Villena del domingo 22 de marzo. En este caso, el hierro elegido, al igual que en el festejo de Villena, será el de Alcurrucén, propiedad de la familia Lozano.

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En cuanto a la novillada con caballos, la ganadería a lidiar pertenece al matador de toros Alejandro Talavante, que este año está manteniendo una doble presencia en muchas ferias de España acartelado como torero y anunciado también como ganadero. Dicha novillada picada podría celebrarse a las 20 horas de manera extraordinaria. En definitiva, y doce años después, esta novillada de luces sin caballos representa todo un logro a nivel de la programación del ciclo de Hogueras y supone una apuesta verdadera y comprometida de la empresa gestora de la plaza por los novilleros de la tierra, futuro para la propia tauromaquia.