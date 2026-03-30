Conoce a Future Palace, la banda alemana de metal moderno confirmada para el Leyendas del Rock de Villena

La baja de Nothing More, que decidió cancelar todos sus compromisos europeos para preparar su próximo álbum de estudio, ha servido a la organización del Leyendas del Rock de Villena para confirmar una nueva banda para su cartel, que desde hace un tiempo ya ha descubierto su distribución por días. La nueva banda encargada de llenar el hueco que se había quedado libre es Future Palace, una banda alemana de metal alternativo que se encuentra actualmente en pleno crecimiento mediático.

La organización asegura que su propuesta musical, marcada por una combinación de post-hardcore con electrónica, todo ello estructurado por una atmósfera emocional propia de los grupos del género, hará las delicias de los seguidores de bandas como Spiritbox, Bad Omens o Architects. De esta manera, serán uno de los reclamos de la jornada del viernes, que ya cuenta con otros grupos como In Flames, Stratovarius o The Baboon Show.

Future Palace, la nueva confirmación del Leyendas del Rock de Villena / INFORMACIÓN

La banda está compuesta por la vocalista Maria Lessing, el guitarrista Manuel Kohlert y el baterista Johannes Früchtenicht y actualmente acaba de publicar un single triple con Century Media Records, Supernova (2026), donde abordan el sonido futuro que van a llevar a cabo. Antes de este salto, el trío de Berlín formaba parte del sello alemán Arising Empire, donde han lanzado tres álbumes de estudio como Escape (2020), Run (2022) y Distortion (2024).

De esta manera, con el anuncio de Future Palace, el festival Leyendas del Rock de Villena cierra el cartel de su XX edición, que se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de agosto en el Polideportivo Municipal de Villena. Una edición que ha agotado los abonos de piscina, que permite a los asistentes resguardarse del calor del interior de la provincia durante los meses de verano. Asimismo, las entradas de la jornada del miércoles, según asegura la organización, tiene un 96% de su aforo completo, donde actuarán bandas de la talla de Slaughter To Prevail, Savatage, Black Label Society o Sepultura.

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Los abonos para las cuatro jornadas de festival se encuentran actualmente a la venta al precio de 199 euros más gastos de gestión, mientras que las entradas de día están disponibles a 109 euros. En este sentido, los asistentes también pueden adquirir el acceso a una zona techada con sombra para acampar por 33 euros y el acceso a unos aseos premium por 15 euros. Los que no quieran adquirir estas dos entradas, podrán utilizar de manera gratuita los baños químicos o portátiles colocados por el recinto así como acceder a una zona de acampada sin sombra.