El Gil-Albert de Alicante convoca un premio de 8.500 euros para jóvenes creadores plásticos de todo el mundo
La nueva edición del concurso internacional Encuentros de Arte Contemporáneo, que da cabida a propuestas de diferentes disciplinas artísticas, abre el plazo de presentación de trabajos
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha convocado una nueva edición del concurso internacional Encuentros de Arte Contemporáneo dotado con un primer premio de 8.500 euros, un segundo de 3.000 y un tercer premio de 2.500 euros. El plazo de presentación de trabajos ya está abierto y concluirá el próximo 20 de abril.
El principal objetivo de este certamen es potenciar mecanismos que favorezcan el encuentro y la participación de los jóvenes creadores plásticos, no solo de la provincia, sino también de cualquier parte del mundo, para pulsar el estado actual del sector. Además, el certamen tiene como finalidad la organización de una exposición colectiva y la publicación de un catálogo.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que “la institución provincial mantiene firme su compromiso de incentivar, impulsar y apoyar la formación de artistas emergentes para ampliar el reconocimiento y el valor social de su obra, así como ofrecer una plataforma de encuentro que estimule la investigación, la producción y el desarrollo de nuevas propuestas”.
Esta propuesta cultural, con más de dos décadas a sus espaldas, es un referente en el mundo del arte dando cabida a propuestas abiertas a las diferentes disciplinas contemporáneas, en sus distintas modalidades. Las personas interesadas deberán presentar la documentación requerida en las bases del concurso, que pueden consultarse en www.iacjuangilalbert.com.
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