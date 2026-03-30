Un libro, un premio literario y la consagración del alicantino Juan Carlos Padilla en el mundo de la novela histórica

El destino de dos familias, entrelazado en una España que miraba al futuro. La Editorial Diëresis acaba de publicar La casa de los vientos, la nueva obra del escritor alicantino y colaborador de INFORMACIÓN Juan Carlos Padilla Estrada, ganadora del IV Premio Vallirana de Novela Histórica. Una obra ambiciosa que arranca en la década de 1830, con un país en plena evolución, donde se plantean cuestiones como la abolición de la Inquisición.

Con esa premisa, la historia sigue el rumbo de dos linajes de clases opuestas. Por una parte, están los Beltrán, una estirpe noble que busca nuevos horizontes en la costa levantina tras dejar atrás la capital. Por otra parte, se encuentran los Mondéjar, vinicultores riojanos que, empujados por la plaga de la filoxera, peregrinan hacia el Mediterráneo con el sueño de destinar el legendario vino fondillón y salir así de su crisis particular.

Juan Carlos Padilla, autor de "La casa de los vientos" / INFORMACIÓN

Para presentar su nueva novela, el autor protagonizará un encuentro con los lectores en Alicante el jueves 9 de abril a las 18.30 horas, en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (Avda. de Dénia, 47). El evento contará con la participación del editor José Ángel Martos y del prestigioso enólogo Rafael Poveda, vinculando así la trayectoria profesional del autor con la herencia vinícola que impregna las páginas de la obra.

Historia y pasado como un personaje vivo

Para Juan Carlos Padilla, la Historia, en mayúsculas, no es un simple escenario estático de la narración. Como explica el propio autor, "la Historia se erige como un personaje más, un telón activo donde discurren ilusiones, proyectos o frustraciones. Es una herramienta maravillosa para hacer la Historia accesible; algo así como la máxima clásica de enseñar deleitando”. De esta manera, encuentra en el rigor histórico un camino en el que transita en todo momento la novela.

Portada de "La casa de los vientos", ganadora del Premio de Novela Histórica de Vallirana / INFORMACIÓN

Se construye por varios hitos fundamentales como la Guerra de Cuba, la Semana Trágica de Barcelona y la Revolución Rusa. Sin embargo, el corazón del relato reside en la evolución de sus personajes femeninos, especialmente Clotilde Hermosilla, que accede a la nobleza desde la indigencia, y su hija Generosa Beltrán, una joven inteligente y rebelde cuya búsqueda de la libertad la llevará a las barricadas de Petrogrado, en Rusia, en plena revolución contra el Zar.

Padilla, que además de escritor ejerce como médico neumólogo, aplica en su quinta novela una mirada humanista capaz de radiografiar el alma humana en tiempos de crisis. Su convicción de que el conocimiento es la única vía hacia la libertad impregna cada página. "La cultura, el conocimiento y la curiosidad son los ingredientes que liberan a los humanos de las garras de la superstición y la desigualdad", afirma el autor.

Juan Carlos Padilla, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El jurado del Premio Vallirana de Novela Histórica, formado por expertos y profesionales del mundo literario, destacó "la capacidad de la obra para aunar entretenimiento y profundidad", subrayando cómo el descubrimiento de una carta oculta tras un cuadro de Goya "destapa un pasado que cuestiona la identidad y la integridad de los protagonistas". Desde el 30 de mayo, esta obra está disponible tanto en formato físico como en libro electrónico.

Un autor entre la medicina y la literatura

Juan Carlos Padilla Estrada (Alicante, 1959) es médico neumólogo, experto en patología del sueño y fue director médico del Hospital Vithas Medimar durante diecisiete años. En su faceta literaria, aspira a representar el ideal del humanista renacentista, habiendo construido una sólida trayectoria con novelas como La tercera profecía vaticana (2004), El primer lunes de noviembre (2008) o la saga familiar El siglo de los indomables (2014).

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Padilla atraviesa su momento de mayor reconocimiento tras alzarse en un mismo año con dos prestigiosos galardones: el X Certamen Internacional de Novela Corta Giralda con su obra 33 días y el IV Premio Vallirana de Novela Histórica por La casa de los vientos. Reconocido también por su compromiso social en certámenes como el premio de SOS Racismo Madrid, es un habitual colaborador en medios de comunicación, destacando su participación semanal en INFORMACIÓN con su sección "Hola, soy Dios".