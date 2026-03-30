Saida Benzal: "Me siento muy cómoda en la comedia, siempre es un reto muy gratificante"
La actriz ilicitana participa en la nueva serie de Disney + Si es martes, es asesinato, un whodunit que mezcla misterio y humor que se estrena este martes 31 de marzo
A punto de estrenar Si es martes, es asesinato, ¿qué historia cuenta y cuál es su papel en la serie?
Un grupo de turistas españoles hacen un viaje organizado de una semana a Lisboa pero no es lo que esperaban, el hotel resulta ser una ruina y nada es lo que parece, ni siquiera nosotros. Se encuentran con algún que otro impedimento vacacional, como ¡un asesinato! Varios de ellos, aficionados a las novelas policiacas, comienzan a investigar y a dudar de todos. Mi personaje es Patricia, celebra en Lisboa su despedida de soltera acompañada por su mejor amiga, lo que iba a ser una semana de disfrute se convierte en un descubrimiento donde las apariencias engañan, todos guardamos un secreto. El título hace homenaje a los viajes organizados de los 60 If it’s Tuesday, this must be Belgium, un autobús turístico que viajaba por Europa [que dio título a una película de 1969]. Un whodunit (¿quién lo hizo?) que mezcla misterio, thriller y humor, trasladado a un viaje turístico aparentemente inocente con Lisboa como escenario principal, donde los espectadores juegan al Cluedo.
¿Cómo le eligieron para el personaje?
Mi representante me llamó y directamente yo era la propuesta del director, Salvador Calvo. No lo esperaba en absoluto, como cualquier llamada de tu representante, pero esta fue más inesperada, me llegó en un momento necesario.
Es una apuesta de Disney + con actores y actrices muy reconocidos como Inma Cuesta, Ana Wagener, Álex García... ¿cómo ha sido trabajar con ellos?
Sí, es la gran apuesta de Disney. Son compañeros increíbles, gente a la que admiro, estar rodeada de ellos te enriquece. Fue muy bonito reencontrarme con Álex García por ejemplo, ya que empezamos a la vez haciendo nuestra primera película juntos, Entre esquelas, y conocer a otros amigos. Formamos un buen grupo, jugamos al Cluedo y a todo caminando por Lisboa, el gran personaje de la serie.
Han sido muchos meses de grabación. ¿Habrá más temporadas?
Fueron casi cinco meses en Lisboa, aunque yo iba y venía cuando podía. Lisboa es un elemento activo y protagonista de la serie, no es un simple fondo que luce. El final está abierto… así que, ¿quién sabe qué sucederá? ¡Habrá que descubrirlo!
La serie se presentó en el Festival de Málaga. ¿Cómo fue recibida?
En Málaga tuvo muy buena acogida, es una serie muy amable, para todos los públicos, que establece una relación directa con el espectador, un juego. Gustó mucho, invitaba a seguir viendo y descubrir quién es el asesino. Muy lúdica y apetecible con los tiempos que corren. Aunque el whodonit es un género de éxito actual tiene sus propios tintes, incluso icónicos. Un Cluedo con sello español planteada a nivel universal.
En la última serie que protagonizó, Por H o por B (HBO), fue nominada a los premios MIM. ¿Se le da bien la comedia?
Me siento muy cómoda, me gusta mucho, siempre es un reto pero muy gratificante. Creo que con Por H o por B adquirí tablas para cualquier cosa, era una serie que me requería mucho y me trajo muchas cosas buenas, entre otras que se pensara en mí para el papel de Patricia. Disfruto con la comedia y con cualquier rol, transito por todos los géneros, ¿no es eso ser actriz?
¿Qué otros proyectos ha realizado este último año?
Al terminar el rodaje hace un año y medio aproximadamente, me dieron una ayuda de escritura de guion y posteriormente desarrollo para una película como directora Un hombre lobo, con Jaibo Films. Hice un cortometraje también que me aportó mucho, como ganar el premio Lorca a Mejor Actriz, por Piedra, papel o tijera, de Miguel Ángel Olivares, escrito por Nach Solís; estar rodeada de actores como Luisa Gavasa de nuevo, Raúl Tejón, Nacho Guerreros o Cuca Escribano, nos ha traído muchas cosas buenas y algunas se están materializando. Pero prácticamente lo he dedicado a la escritura y reescritura de la película: es un camino muy largo e impreciso y al cual tienes que dedicar mucho tiempo, los tempos normales de sacar películas adelante, vaya. Las jóvenes promesas del cine, cuando logran hacer la película ya no son jóvenes (risas).
Sigue viviendo en Madrid. ¿Es difícil trabajar en el audiovisual si no está allí?
Vivo en Madrid, sí. Es el lugar para los actores, al menos para tener el campamento base aquí y poder movernos donde nos lleve el oficio. Puedes vivir fuera, pero la industria se sitúa aquí.
