¿Tienes un proyecto expositivo audiovisual? Tu sitio está en Las Cigarreras de Alicante
El centro cultural lanza la quinta edición de la convocatoria Scroll, dentro del proyecto Negre, que cuenta con 6.800 euros para desarrollar dos propuestas
El Centro Cultural Las Cigarreras abre la quinta edición de Scroll, la convocatoria pública de proyectos expositivos audiovisuales en el marco del proyecto Negre, un programa dedicado a la producción, investigación y exhibición de prácticas contemporáneas en torno al vídeo.
La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 17 de abril, está dirigida a artistas y comisarias/os, tanto a nivel local como nacional e internacional, que desarrollen su trabajo en el ámbito audiovisual.
Scroll seleccionará dos proyectos expositivos, que formarán parte de la programación de Negre en la sala audiovisual de la Caja Blanca de Las Cigarreras. Las propuestas elegidas se presentarán en dos momentos expositivos: el primero con inauguración en diciembre de 2026 y el segundo, en marzo de 2027. Cada proyecto contará con una dotación económica de 3.400 euros (impuestos incluidos) destinados a honorarios, producción y gastos asociados a la exposición.
Cinco ediciones para explorar nuevas narrativas
A lo largo de sus cinco ediciones, Scroll se ha consolidado como una plataforma de apoyo a la creación audiovisual contemporánea, generando un espacio específico en Alicante para la experimentación, la producción y la exhibición de proyectos que exploran nuevas formas narrativas, temporales y visuales.
El proceso de selección se desarrollará en dos fases: una primera preselección a partir de los proyectos presentados y una segunda fase de entrevistas online con las personas o colectivos seleccionados. El fallo del jurado dará lugar a la elección de dos proyectos, además de dos propuestas en reserva.
Las solicitudes deberán realizarse en formato digital a través de la plataforma www.concual.es, donde también pueden consultarse las bases completas y los requisitos de participación. Con esta nueva edición, el proyecto Negre refuerza su papel dentro del panorama cultural de la ciudad, impulsando la producción de nuevos trabajos audiovisuales y favoreciendo su circulación y visibilidad en el contexto contemporáneo.
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