El actor de "El gran azul" Jean-Marc Barr imparte un taller intensivo en Alicante

Jean-Marc Barr, el actor francés que se dio a conocer en Europa como el hombre-delfín en El gran azul, película de Luc Besson de 1988, impartirá un taller intensivo de teatro y cine durante el mes de abril en Alicante. Organizado por la asociación de conservación de mamíferos marinos Cetasea, presidido por Frédérica Gilbert, este programa de formación, que inicialmente iba a ser impartido en Ciudad de la Luz, finalmente se ha trasladado a la escuela Alicante Film School, ubicada en el barrio de Benalúa, y se desarrollará para plazas limitadas a 10 personas en cuatro sesiones, entre el 6 y el 9 de abril.

Barr, que también es director y director de escena -ampliamente reconocido por su papel en El gran azul y por sus colaboraciones con Lars von Trier en películas como Europa , Breaking the Waves, Dancer in the Dark o Dogville - , aporta a este taller una trayectoria consolidada en el cine de autor europeo y en la investigación escénica. Su enfoque pedagógico combina rigor técnico con exploración creativa, ofreciendo a los actores una experiencia formativa de alto nivel, señalan desde Alicante Film School.

El encuentro, de carácter internacional y en formato de grupo reducido, cuyas plazas ya están cubiertas, reunirá a participantes procedentes de Alemania, Bélgica, Francia y España. Este programa formativo, de cuatro jornadas completas, propone una inmersión profunda en el trabajo interpretativo contemporáneo, con un enfoque centrado en la presencia escénica, la dicción y la construcción interpretativa a partir de textos memorizados. A través de una metodología progresiva, los participantes transitarán desde la exploración grupal hasta el trabajo individual, abordando tanto el lenguaje teatral como el cinematográfico, y culminando en la experiencia de rodaje.

El taller cuenta con la colaboración de Alicante Film School, que se suma como entidad colaboradora reforzando el vínculo entre formación profesional y práctica artística en el ámbito audiovisual.

Protección del ecosistema marino

Los fondos recaudados a través de esta iniciativa se destinarán íntegramente a financiar las actividades de Cetasea, organización comprometida con la conservación de mamíferos marinos y la protección del ecosistema marino.