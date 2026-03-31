La canción sobre Alicante que se ha hecho viral sin firma: la historia de un audio que empezó en WhatsApp

Todo empezó como empiezan muchas cosas hoy: con un audio enviado sin demasiadas vueltas a un grupo de WhatsApp. Juan Carlos Gómez Cerdán, natural de Aspe, compartió hace unos días una canción que había escrito sobre Alicante. No había estrategia, ni lanzamiento, ni intención de viralizar nada. Solo un gesto casi íntimo: enseñar algo propio a un círculo cercano.

Pero ocurrió algo que ya no depende del autor. En cuestión de horas, ese audio empezó a moverse. De un móvil a otro. De un grupo a otro. Sin nombre, sin firma, sin contexto. Y cuando eso pasa, la historia cambia.

El propio autor lo reconoce: cuando vio que la canción circulaba de forma anónima, entendió que ya no era solo suya. “Empezaba a ser un pequeño homenaje colectivo”, explica. Ahí está una de las claves del fenómeno. Porque la viralidad, cuando funciona, borra el origen y convierte algo individual en algo compartido. Algunos empezaron a acompañar el audio con imágenes de Alicante. Otros simplemente lo reenviaban. La canción empezó a construirse también desde fuera.

Con la canción ya en circulación, Gómez Cerdán hizo lo que no había hecho al principio: parar, ordenar y pulir. Registró la obra, revisó la letra y preparó una nueva versión más trabajada. Manteniendo la esencia original, pero con una producción más elaborada, más festiva y con un sonido cercano al pop español con energía rockera.

Música y voz creadas con IA

El proceso tiene otro elemento interesante: la música y la voz se han creado con herramientas de inteligencia artificial. El autor explica que el poema, la estructura y los tempos son propios, pero que ha utilizado aplicaciones de IA para dar forma musical al tema, ajustando resultados a base de pruebas y “prompts” hasta lograr el sonido final.

La canción nace como una mirada personal sobre Alicante, pero con una intención clara: que cualquiera pueda reconocerse en ella. Ese es el objetivo que ahora persigue el propio autor: que siga circulando. Que suene en Hogueras, en bares, en fiestas, en móviles. Que viaje. Que funcione como una pequeña carta de presentación de la ciudad. En ese sentido, la pieza también ha sumado una parte visual. La editora Yuly González ha trabajado en un videoclip con imágenes icónicas de Alicante, reforzando ese carácter de homenaje colectivo.

Gómez Cerdán reconoce las referencias. La canción está inspirada en el estilo de autores como Joaquín Sabina o Antonio Flores, que supieron retratar ciudades desde lo emocional. Pero aquí hay un matiz interesante. No es una imitación, sino una adaptación de ese tono a un contexto distinto: el de una canción nacida en WhatsApp, impulsada por usuarios y apoyada en herramientas de inteligencia artificial.

Lo curioso de esta historia es que el proceso habitual se ha invertido. Primero llegó la difusión. Luego la firma. Primero el audio. Después la versión oficial. Y en medio, algo difícil de forzar: que la gente lo haga suyo sin que nadie se lo pida. Ahora sí, el autor pone nombre a la canción. Pero en realidad, cuando algo ya ha empezado a circular así, da un poco igual. Porque lo importante ya ha pasado: la canción está en la calle.