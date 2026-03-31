El calendario de festivales en Alicante arranca con Costa Sonora: horarios y entradas a la venta

El calendario de festivales continúa desestacionalizándose con el paso del tiempo. En esta ocasión, la agenda arranca los días 3 y 4 de abril con el festival Costa Sonora de Alicante, que se celebrará en el Muelle Live tras una primera edición en el Multiespacio Rabasa. De este modo, dará el pistoletazo de salida al programa festivalero con una selección de artistas vinculados a la música urbana que harán las delicias del público más joven.

A tan solo unos días de su celebración, la organización ha hecho públicos los horarios oficiales, además de otras novedades que completan la experiencia del festival. Asimismo, este año el evento vuelve a contar con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias en torno a la música en directo y conecta a artistas y público.

Con todo ello, el festival abrirá sus puertas ambos días a las 13 horas, ofreciendo más de once horas ininterrumpidas de música urbana hasta las 00.30. El formato está pensado para disfrutar intensamente de cada jornada, sin solapamientos entre artistas y con la participación de DJs que dinamizarán la programación y darán mayor protagonismo a los directos principales.

Kidd Keo, durante su actuación en el festival Costa Sonora del 2025 / Juan Fernández

Confirmados los horarios de actuación de los artistas participantes

Uno de los principales cambios respecto a la primera edición es el adelanto del horario de cierre, motivado por la normativa del recinto. No obstante, la organización mantiene su apuesta por una programación cuidada, sin solapamientos y con el inicio de las jornadas en horario más temprano para facilitar la asistencia del público a los conciertos de artistas como Lorna, D.Valentino, Soge Culebra o la viral Metrika.

El viernes 3 de abril estará marcado por la actuación del alicantino Kidd Keo, uno de los grandes referentes del trap nacional, que será el encargado de cerrar la jornada a partir de las 23.30 horas. Por su parte, el sábado 4 de abril culminará con el esperado directo de Yung Beef, figura clave del género urbano en España, también a las 23.30 horas, en un cierre que promete ser uno de los momentos más destacados del festival.

Pero no solo ellos serán protagonistas en esta segunda edición. Durante todo el fin de semana, más de treinta artistas, entre nombres consolidados y emergentes, pasarán por el escenario del Muelle Live, ofreciendo una programación diversa que recorrerá el trap, el reggaeton, el rap y los nuevos sonidos urbanos que están definiendo a toda una generación.

El festival abrirá sus puertas con Micko YS a las 13 horas con un set de media hora. Poco después llegará una de las primeras actuaciones destacadas, con Metrika a las 14 horas. A continuación, D. Valentino actuará a las 15.30 horas. El cartel del viernes se completará con Lewis Potter (17 horas), Zenyi (18.30 horas) y La Pantera (20 horas), antes del DJ set de Yeico (21.30), que precederá al concierto de Kidd Keo a las 23.30 horas.

En la segunda jornada, Chacoma (13 horas) abrirá la programación del sábado, seguido de la rapera Lorna (14 horas). A continuación actuarán Sweetwave (15.30 horas) y Soge Culebra (17 horas), antes del Universo DJ Set (18.30 horas). En la recta final, MVRK presentará su álbum Pórtate bien! a las 20 horas, mientras que el alicantino Funzo iniciará su gira en solitario en casa a las 21.30 horas. El cierre correrá a cargo de Yung Beef a las 23.30 horas, uno de los pioneros del trap en España.

Más allá de la música: gastronomía y espacios de descanso

Pero no solo la música tendrá protagonismo en el Costa Sonora de Alicante. El festival volverá a apostar por una experiencia completa con una variada zona gastronómica, espacios de descanso, áreas VIP y frontstage, así como múltiples servicios pensados para la comodidad del público asistente. Actualmente, las entradas para las zonas más cercanas al escenario y los accesos VIP están agotadas, aunque todavía quedan entradas generales a la venta por 55 euros más gastos de gestión en la página web del festival.

Cartel oficial de la segunda edición del festival Costa Sonora de Alicante / INFORMACIÓN

De este modo, el evento busca consolidarse como un festival urbano de referencia en Alicante, reuniendo a miles de jóvenes que viven la música como una forma de expresión e identidad, ofreciendo a toda una generación propuestas que consiguen dinamizar la cultura. La ciudad, que ya acoge otras citas destacadas como el Rocanrola, refuerza así su apuesta por propuestas musicales dirigidas a un público concreto y capaces de atraer visitantes de otros puntos del país.

Acceso al recinto: transportes disponibles

El festival se celebrará en el Muelle Live, ubicado en el puerto de Alicante, con múltiples opciones de acceso. Para quienes opten por el transporte público, el TRAM, a través de la Línea 5, conecta el frente marítimo con la playa de San Juan y cuenta con paradas cercanas como Puerta del Mar o La Marina. En autobús, diversas líneas urbanas como la 04, 05, 06, 09, 10, 13, 14A/B o 22, además de la 27 y 39, tienen parada en la plaza Puerta del Mar, a pocos minutos a pie del recinto. Otras, como la línea 24, finalizan en la estación de autobuses, también próxima al puerto.

Para quienes se desplacen en coche, el acceso es directo desde la A-7. Existen aparcamientos cercanos como el Interparking Plaza del Puerto o el parking del Muelle de Poniente, ambos a escasos minutos caminando. Asimismo, el recinto se encuentra a poca distancia del centro urbano y dispone de parada de taxi en su entrada. Varias opciones para acudir a la primera gran cita festivalera de la temporada, un Costa Sonora que rendirá un homenaje a los géneros urbanos en Alicante.