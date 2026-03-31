David Santos, mejor sumiller alicantino 2026

David Santos Guardiola ha resultado elegido Mejor sumiller de la provincia 2026 en el concurso organizado por la asociación Aseca (Asociación de sumilleres y enófilos ciudad de Alicante) celebrado este martes en la sede del Consejo Regulador.

David es sumiller de la enoteca especializada Airén, en el barrio de la Albufereta de la capital, y es la segunda ocasión que consigue este reconocimiento, ya que también lo logró en el año 2024, además de ser declarado mejor sumiller de la Comunidad Valenciana ese mismo año. Como tal, será el representante en la final del concurso nacional que se celebrará dentro del Salón del Gourmet en Madrid el próximo mes de abril.

Como finalistas han resultado Guillermo Llopis y Javier Cantos, dos profesionales asimismo con gran recorrido y profesionalidad, señalan desde Vinos de Alicante DOP.

La presidenta de ASECA, Susana Molas, ha destacado el conjunto de profesionales que han participado en el concurso y su involucración con el sector, asi como el buen nivel que atraviesan los sumilleres en la provincia.