El festival Rocanrola regresa a Alicante: así es la nueva edición del evento de rap más grande de España

Llegan los tres días de rap más que esperados por el público de Alicante y alrededores. El festival Rocanrola, que se ha consolidado durante estos últimos años como el evento de rap más importante del país, regresa al Multiespacio Rabasa con un cartel que reúne a los mejores artistas del género. Tras tener que cancelar la edición del pasado año por las inclemencias meteorológicas, la organización ha decidido adelantar las fechas (pasando del mes de octubre a abril) para acercar al público una actividad que se ha consolidado como uno de los festivales de referencia a nivel nacional.

Coincidiendo con el puente de mayo, el Multiespacio Rabasa reunirá a miles de asistentes durante tres jornadas que sumarán más de 30 horas de música en directo, con más de 100 artistas pasando por sus escenarios. Pero, además, la experiencia irá más allá de los conciertos, pues el recinto contará con una zona reservada para artistas relacionados con el grafitti, las batallas de gallos y el deporte urbano.

Imagen de una edición pasada del festival Rocanrola, que marcó récord de asistencia / INFORMACIÓN

La organización, no obstante, asegura que esta edición será el único Roncanrola del año, lo que significa que esta edición no reemplaza a la del pasado año, aunque han intentado mantener el grueso de las actuaciones del año pasado. Es por eso que no faltarán en esta edición artistas como Kase.O, FernandoCosta, el alicantino Nach, Hard GZ o Hoke; conformando un cartel donde hay cabida para artistas consagrados junto a jóvenes promesas del hip hop.

Un cartel histórico con grandes exclusivas

El festival Rocanrola 2026 presenta un cartel liderado por Hijos de la Ruina, el icónico proyecto formado por Natos, Waor y Recycled J, que regresan a los escenarios tras el lanzamiento de Hijos de la Ruina Vol. 4, trabajo que presentarán en directo en Alicante en uno de los shows más esperados del año. Junto a ellos destaca la presencia de Kase.O, que ofrecerá en el Multiespacio Rabasa su única fecha en España en todo el año, convirtiendo su actuación en un acontecimiento histórico para los seguidores del rap.

Cartel oficial de la nueva edición del festival Rocanrola en Alicante / INFORMACIÓN

El cartel reúne a algunas de las figuras más relevantes del panorama nacional como Delaossa, Fernandocosta, Nach, Hoke, Hard GZ, Al Safir, Lia Kali, Arce, Fyahbwoy, Juancho Marqués, Blake, Sho-Hai, Nikone, Bejo, Foyone, Denom, Reality, Dollar Selmouni, Morodo, Miranda, Midas Alonso, Mucho Muchacho y Nadal 015, entre muchos otros. Además, Ill Pekeño & Ergo Pro formarán parte del line up en una de sus tres únicas fechas exclusivas en 2026, mientras que Sharif & Rapsusklei volverán a encontrarse sobre el escenario en una fecha especial.

Cinco escenarios y una experiencia total

El recinto contará con cinco escenarios diferenciados: tres escenarios principales donde se desarrollará la programación musical principal, con el tercer escenario bajo una carpa con capacidad para miles de asistentes que ofrecerá una experiencia única con unas comodidades extraordinarias para el público. Además, un escenario dentro del Living Park dedicado a la cultura hip hop, el freestyle y el talento emergente y un escenario específico de música tecno, de jueves a sábado, ampliando así la propuesta artística del festival.

La zona del Living Park será completamente participativa, con actividades las jornadas del viernes y sábado desde las 16 a las 22 horas, que reunirá a grandes figuras del street art, el deporte urbano y la cultura hip hop. Por su parte, el grafiti tomará forma en tiempo real con un mural de 20 x 2 metros creado por los artistas Albert Bonet, Nacho Mawe y Dridali, además de un espacio de mural libre donde diferentes artistas intervendrán para aportar su estilo.

Además, el recinto contará con 33 metros cuadrados de skate park con rampas que ofrecerán exhibiciones de los mejores skaters y riders de BMX de la Comunidad Valenciana en una exhibición cargada de adrenalina y trucos imposibles; mientras que en la cancha urbana se celebrarán concursos de tiros para el público y exhibiciones tanto de freestylers como de mates. La Universidad de Alicante también estará presente con el I Concurso de Rap de la Plataforma IntercatUA, dirigido a estudiantes que tendrán la oportunidad de mostrar sus cualidades en vivo.

Hard GZ, entre el público, en una imagen del año pasado en Rocanrola / INFORMACIÓN

Concurso de rookies y batallas de promesas

Los nuevos ídolos tendrán espacio en esta edición del festival. Por un lado, se ha presentado el concurso Rookies Rocanrola, donde diez artistas emergentes seleccionados entre más de 200 propuestas han sido votados por el público en redes sociales. Los dos más votados actuarán en el escenario del Living Park y el ganador podrá formar parte del cartel principal en 2027. Junto a ellos, también actuarán Doble0 y Zeballos.

En cuanto a las batallas de gallos, vuelve la segunda edición de la competición nacional de freestyle Batalla de Promesas, donde 40 artistas ya confirmados, entre los que se encuentran nombres como Navas, Mr Aaron, Alek, Belico y muchos más, se enfrentarán para coronarse como campeones de la BDP x Rocanrola. Además, el festival contará con batallas de Red Bull, uno de los formatos más reconocidos del freestyle a nivel internacional, donde participarán Gazir, Mnak, Dani VK y Babi.

El freestyler Gazir, durante una entrevista con INFORMACIÓN / Matias Segarra

Últimas entradas a la venta para esta nueva edición

Acostumbrados a colgar el cartel de entradas agotadas en sus anteriores ediciones, el festival Rocanrola se encuentra actualmente, según informa la organización, a las puertas de agotar las entradas. Los últimos abonos están disponibles en la página web del festival desde 67.50 euros, ascendiendo a 87.50 euros con la pulsera de reacceso. También hay disponible entradas a precio reducido tanto de día como un pack para acudir únicamente el viernes y el sábado.

Por el contrario, los abonos VIP y los frontstage, que permiten una experiencia más exclusiva están completamente agotados. Además, para todo el público el festival y Aguas de Alicante colaborarán con un estand donde los asistentes podrán rellenar sin coste alguno sus botellas o vasos de agua mientras conocen las ventajas del consumo responsable del agua del grifo.