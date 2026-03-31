La nueva película del alicantino Alberto Evangelio llegará a los cines el 5 de junio

La nueva película del director de cine alicantino Alberto Evangelio (Benidorm, 1982) llegará a los cines el próximo 5 de junio. Rodada entre Alicante y Valencia en 2024, en valenciano y en castellano, Cel meu, infern teu es el segundo largometraje del cineasta, que inició su paso por festivales a finales de 2025 con su estreno internacional en el Outshine LGTBQ+Film Festival de Miami (EE UU) y el nacional, en el Sitges Endimaris.

Alberto Evangelio, el cortometrajista que debutó en formato largo en 2021 con Visitante, una historia de terror que presentó en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, dirige ahora un drama romántico de amor prohibido entre dos mujeres en la España gris a lo largo del tiempo, entre los años sesenta y setenta, que muestra su represión y su lucha, aderezada con tintes de thriller psicológico pero también con claraboyas de luz.

El cineasta alicantino Alberto Evangelio / INFORMACIÓN

La historia, escrita por Noelia Martínez y Ana Piles, está protagonizada por Sandra Cervera y Tània Fortea junto a Víctor Palmero, que fue galardonado con el Premio Lola Gaos a mejor actor de reparto, y acompañados por Vicent Domingo, Rosanna Espinòs, Antonio Hortelano y Enric Benavent. Este no ha sido el único galardón recibido, ya que también ha logrado el Premio del Público en Marere Film Festival.

La película es una producción de Beniwood Producciones, fundada por el propio director, Benecé Produccions y Dacsa Produccions, de Monóvar, mientras la distribución corre a cargo de Benecé Distribució. La cinta llegará a las principales salas de toda España y, según ha confirmado Evangelio, se estrenará en cines de Alicante, Benidorm y Xàbia.

"Espero que a la gente le guste y se emocione, como está pasando en los festivales", indica el director de Cel meu, infern teu, que reconoce haberse sentido "muy cómodo" con este drama romántico queer, que también tiene dosis de "costumbrismo" y puntos de escape "luminosos" para "salir del drama, que hacen que sea una película muy llevadera".

“Desde que leí el guion de Ana y Noelia por primera vez, no dejaba de pensar en el sufrimiento de las personas que se amaban y no podían sacarlo a la luz, y del calvario que tuvieron que pasar: electroshock, cárcel... Imaginaba claramente un envoltorio de thriller psicológico para este drama romántico, y más después de investigar varias historias reales junto a ellas. Eso sí, para nosotros era muy importante que en la película también hubiera hueco para la bondad y la luz. En Cel meu, infern teu hay una continúa lucha entre la luz y la oscuridad, entre el amor y la represión", considera el director.

El actor Víctor Palmero, en "Cel meu, infern teu" / INFORMACIÓN

El imaginario eclesiástico y la realidad lingüística

A nivel formal, a Alberto Evangelio le interesa "el imaginario eclesiástico, representar ese mundo brillante y paternalista bajo el que bullen historias sórdidas, y contamos con unas localizaciones que tienen gran peso y significación", que reflejan el contexto rural de la época y la diferencia de clases sociales, en cuyo marco han trabajado con el elenco "un código de interpretación naturalista y la realidad lingüística de la Comunidad Valenciana", alternando el valenciano y el castellano.

Con la banda sonora, firmada por Joana Subirats, donde conviven los coros electrónicos con instrumentación clásica orquestal, pretendemos mostrar el contraste que existe entre lo que sienten nuestras protagonistas y el contexto que les ha tocado vivir.”

Cartel de la película "Cel meu, infern teu" / INFORMACIÓN

Otros proyectos en marcha

Pero Alberto Evangelio no se detiene en esta última película. El director benidormense también tiene otro cortometraje en marcha, un formato del que no pretende prescindir en el futuro, y prepara su siguiente largometraje, del que ya tiene el título, Selectivitat, que prevé rodar este verano en Alcoy con el respaldo de Televisión Española y HBO, además de À Punt.

Fotograma de la segunda película de Alberto Evangelio / INFORMACIÓN

Sobre Alberto Evangelio

Director, guionista y productor miembro de la Academia de Cine. Su primer largometraje Visitante, distribuido por Filmax, fue estrenado en la Sección Oficial del Festival de Sitges y nominado a Mejor Película en los Premios Gaudí. Sus cortometrajes (Casa, Alexis, La Cruz, La Madre) han recorrido festivales como Clermont-Ferrand (Francia), Bifan (Corea del Sur) o Fantasia (Canadá). Sus dos últimos cortometrajes, Intercanvi y Los Cómplices, se han estrenado en el Festival de Sitges en 2023. Ha dirigido la serie de televisión Diumenge Paella (2020) y capítulos de L’Alqueria Blanca (2023) para À Punt Mèdia, y recientemente de Malnombre (2026) para La Caña Brothers.