À Punt retransmite la procesión de Santa Cruz desde Alicante

À Punt inicia la semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con una selección de procesiones que los espectadores podrán seguir en directo con todos los detalles de las imágenes, la música y la devoción de cofradías y hermandades desde sus casas.

Este miércoles 1 de abril, a partir de las 18 horas, À Punt retransmitirá la procesión de la Santa Cruz de Alicante. Ferran Cano será el encargado de trasladar toda la pasión de estas procesiones y contará con la participación de expertos en esta temática como Rafael Pacheco, párroco de la Parroquia de la Santa Cruz durante 16 años.

La procesión de la Hermandad Penitencial de la Santa Cruz en Alicante es una de las más emblemáticas y espectaculares de la Semana Santa y se celebra en el casco antiguo de la ciudad. Destaca por la compleja bajada de los cuatro pasos por calles muy empinadas y estrechas desde la ermita situada cerca del castillo de Santa Bárbara.

Este acto combina la devoción religiosa con la peculiaridad geográfica del barrio de Santa Cruz, convirtiendo la bajada en una exhibición de fuerza y habilidad que emociona a los más fieles a esta cita de Miércoles Santo.

Procesiones del Jueves Santo

El Jueves Santo, À Punt retransmitirá de manera alterna, con los comentarios de Ferran Cano, las procesiones de Alicante y la de Gandía a partir de las 21.25 horas hasta la madrugada. Dos lugares desde donde las principales cofradías ofrecen una respetuosa estampa de devoción y religiosidad por el centro de las ciudades.

Procesión de la Santa Cena en Alicante el Jueves Santo / PILAR CORTÉS

La procesión de Jueves Santo en Alicante es una de las jornadas más emotivas de la Semana Santa, en la que cinco cofradías recorren el centro de la ciudad conmemorando la Última Cena. Destacan pasos como el de la Santa Cena, de 3.000 kilos de peso, y la procesión se cierra con la imagen de Nuestra Señora de las Angustias.

Otros pasos en Gandía

La Solemne Misa de la Cena del Señor, que se celebra en la Insigne Colegiata de Gandía, continúa con diversas procesiones organizadas por las hermandades como la Santa Cena Viviente, la Santa Faz o el Ecce Homo.

Tradicionalmente, los legionarios realizan un traslado del Santísimo Cristo Yacente y participan en el acto denominado Las últimas miradas junto a la Hermandad del Cristo Yacente y la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores en la Plaza Mayor. La noche incluye el emotivo encuentro entre el Nazareno y la Dolorosa en el centro histórico, que se podrá ver en À Punt entrada la madrugada.

La Semana Santa de Gandía está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2019.