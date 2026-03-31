Conocer tu "propia" lápida desde niño: el 30 de marzo que marcó la vida de Vincent van Gogh

Ahora resultaría extraño y para algunos siniestro, pero lo cierto es que hace unos años no era tan descabellado llamar a un hijo con el nombre de otro hermano que hubiera fallecido recientemente. El caso de Vincent Van Gogh fue uno de estos a los que, además, se suma el hermano fallecido, también llamado Vicent, cumplía años exactamente el mismo día: un 30 de marzo. A pesar de todo, el maestro del posimpresionismo que conocemos hoy día fue registrado un día después al de su nacimiento, concretamente el 31 de marzo de 1853 en Zundert, Países Bajos.

Así que Vincent Van Gogh creció sabiendo que antes que él había existido otro Vincent Van Gogh, ya no por cuestiones azarosas de nombres y apellidos, sino por elección de sus padres, el pastor protestante Theodorus van Gogh y de Anna Carbentus. Creció así bajo la sombra de una ausencia, un dato sobre su infancia que configuró una forma de ver y sentir diferente en el Vincent que, ya de pequeño, conoció una tumba que (salvo la última fecha) era idéntica a la suya. El hermano llamado del mismo modo había nacido y fallecido el día de su aniversario, por lo que el cumpleaños del "segundo" Vincent se convirtió, de alguna forma, también en una despedida. Sobre su infancia, Vincent van Gogh comentó: «Mi juventud fue triste, fría y estéril».

La casa en la plaza principal de Zundert en la que nació Vincent. / Van Gogh Museum

Falleció a los 37 años en Auvers-sur-Oise, Francia, el 29 de julio de 1890, tras una vida atravesada por el sufrimiento psicológico, la precaridad y una soledad aliviada en parte por el apoyo de su hermano menor Theo. A día de hoy aún se especula sobre si fue un suicidio o un homicidio involuntario, aunque el mayor empeño de los expertos e investigadores se centra en desmitificar la figura de "artista maldito" del pintor. El crítico de Arte Robert Hughes ha afirmado en varias ocasiones que las obras de Van Gogh están ejecutadas bajo una técnica y control perfectas; de hecho, el pintor nunca trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Esto último descartaría la creencia popular de que su estilo fue en gran parte originado por las dolencias que pudiera padecer, una idea explotada en muchas ocasiones con fines de marketing.

Infancia en un entorno rural

Van Gogh creció en Zundert, un entorno rural neerlandés donde tuvo la oportunidad de conocer y vivir de primera mano uno de los motivos icónicos de su trabajo: la luz, naturaleza y las estaciones. Después de él llegaron sus hermanos Anna, Theo, Wil, Lies y Cor. La familia paseaba con frecuencia por los alrededores del pueblo, y ese contacto temprano con la naturaleza ayudó a despertar en Vincent una sensibilidad que más tarde resultaría esencial en su pintura. Mucho antes de los girasoles, los cipreses o los cielos turbulentos, estuvo el niño que observaba el campo, la luz y los cambios del paisaje.

Los cielos turbulentos a menudo han inspirado a los artistas, particularmente en el caso de los icónicos remolinos de Vincent Van Gogh en "La noche estrellada". / Crédito: Wikipedia.

Tras sus estudios en la localidad que le vio crecer, Vincent pasó más tarde a internados en Zevenbergen y Tilburg, abandonando pronto los estudios. Con dieciséis años empezó a trabajar como aprendiz en la firma Goupil & Cie, de tal modo que entró en el mundo del arte antes de comenzar como pintor. Su hermano Theo, gran apoyo económico, afectivo y epistolar, ayudó a sostener las aspiraciones artísticas de un Vincent que fallecería pronto y siendo reconocido muy tarde.

La tumba de los girasoles

Tanto Vincent como su hermano Theo están enterrados en Auvers-sur-Oise, la localidad del norte de París donde el pintor pasó sus últimos días. Descansan ambos en lápidas contiguas y muy sencillas, prácticamente tapadas por un lecho de girasoles naturales.

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Tumba de Vincent Van Gogh y su hermano Theo. / Tripadvisor

Hace unos años, el movimiento vecinal y cultural instó a la restauración de las lápidas, que presentaban un aspecto ruinoso y hoy por hoy son una parada obligatoria para los "cazatumbas" del mundo del arte. A través del epistolario "Cartas a Theo" se puede llegar a conocer la relación de amistad y apoyo que ambos hermanos compartían.