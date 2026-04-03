Abril suena en el ADDA: cinco conciertos imprescindibles para disfrutar de la música en directo en Alicante

Abril se presenta como uno de esos meses en los que la música no solo se escucha, sino que se vive. El escenario del ADDA vuelve a convertirse en epicentro cultural con una programación que recorre distintos estilos, formatos y sensibilidades.

Lejos de encasillarse en un único género, el ciclo de abril propone un viaje sonoro diverso, pensado tanto para los amantes de la música clásica como para quienes buscan experiencias diferentes. Cinco citas que marcan el pulso cultural de la provincia y que convierten Alicante en un destino imprescindible para los aficionados a la música en directo.

Un arranque con potencia: el protagonismo del viento metal

El calendario arranca el 10 de abril a las 19:00 horas en la Sala Sinfónica con el concierto de Ensemble Brass Academy Alicante. Una propuesta que pone en primer plano la potencia, la versatilidad y la riqueza tímbrica de los instrumentos de viento metal.

Este concierto reúne a jóvenes talentos junto a músicos consolidados en un programa que destaca por su energía y precisión. La combinación de experiencia y frescura se traduce en una interpretación vibrante, capaz de llenar la sala con una sonoridad intensa y envolvente.

Albert Guinovart: un recital íntimo y evocador

El 11 de abril a las 19:00 horas, la Sala de Cámara acoge a Albert Guinovart, uno de los nombres más reconocidos del panorama musical contemporáneo.

Su recital propone un viaje íntimo por su universo creativo, donde confluyen sensibilidad, lirismo y composición propia. Guinovart ofrece una experiencia cercana, casi confidencial, en la que cada nota parece dialogar directamente con el espectador.

Una oportunidad para disfrutar de la música en su formato más puro, donde la emoción se construye desde la sutileza.

Barroco en femenino

El 14 de abril a las 19:00 horas, también en la Sala de Cámara, llega una de las propuestas más singulares del mes: Baroque au Féminin · Le Concert de l’Hostel Dieu.

Este concierto propone un viaje al siglo XVII a través de compositoras que durante siglos quedaron fuera del foco. La interpretación rescata un legado musical tan valioso como poco habitual en los escenarios actuales, con una mirada delicada, expresiva y profundamente evocadora.

Una cita que no solo destaca por su calidad musical, sino también por su valor cultural y reivindicativo.

Música y fantasía para toda la familia

El 24 de abril a las 18:00 horas, la Sala Sinfónica se transforma en un espacio de imaginación con El bosque de Grimm, un espectáculo que combina música y escena para dar vida a los cuentos clásicos.

La propuesta une a la formación ADDA·Simfònica Alicante con la compañía escénica La Maquiné, creando una experiencia visual y sonora pensada para todos los públicos. Los relatos de los Hermanos Grimm cobran nueva vida a través de una puesta en escena que mezcla narrativa, música y emoción.

Una oportunidad ideal para acercar la música en directo a los más pequeños sin renunciar a la calidad artística.

Un cierre de altura: del clasicismo al romanticismo

El mismo 24 de abril a las 19:00 horas, la Sala de Cámara acoge el concierto De Beethoven a Brahms: un viaje por el romanticismo alemán, con Jesús Gómez al piano y Arnau Moncunill al violín.

El programa propone un recorrido por dos de los grandes nombres de la historia de la música: Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms. Una transición entre el clasicismo y el romanticismo que destaca por su intensidad emocional y su profundidad expresiva.

La música de cámara se convierte aquí en el cierre perfecto para un mes marcado por la diversidad y la calidad.

Abril en el ADDA

Cinco propuestas, cinco formas de acercarse a la música. La programación de abril en el ADDA no solo ofrece conciertos, sino experiencias que invitan a detenerse, escuchar y dejarse llevar.

Mapa del Auditorio de la Diputación de Alicante.

En un contexto donde el consumo cultural es cada vez más inmediato, la música en directo sigue teniendo algo irreemplazable: la capacidad de emocionar en el instante, de conectar a artistas y público en un mismo espacio y de transformar una noche cualquiera en un recuerdo duradero.