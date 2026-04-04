De Ulises al Quijote y de Fausto a Lolita: la Fundación Mediterráneo revisa los grandes mitos de la literatura universal

La Fundación Mediterráneo presenta en el Aula de Cultura de Alicante el ciclo de conferencias “Mitos y personajes de la literatura universal”, que se desarrollará los días 7, 14, 21 y 27 de abril, a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo propone un recorrido por algunas de las figuras más influyentes de la tradición literaria occidental, personajes que han trascendido las páginas de los libros para convertirse en auténticos símbolos culturales. Odiseo, Don Quijote, Fausto o Lolita no solo pertenecen a las obras que los vieron nacer, sino que han pasado a formar parte del imaginario colectivo, resignificando cuestiones esenciales como el heroísmo, el deseo, la identidad o la ambición en distintas épocas.

Pero estos personajes no solo reflejan la visión del ser humano propia de su tiempo: en muchos casos también han contribuido a transformarla. A través de ellos, la literatura ha explorado nuevas formas de comprender la experiencia humana y ha abierto caminos que han influido en generaciones de lectores. Algunos de estos personajes, además, están en el origen mismo de grandes transformaciones literarias: Odiseo como uno de los pilares de la tradición épica occidental o Don Quijote como figura fundacional de la novela moderna, configurando no solo relatos, sino también los grandes géneros literarios.

Desde esta perspectiva, el ciclo plantea una lectura que combina análisis literario, reflexión filosófica y mirada contemporánea, invitando al público a redescubrir estos personajes como formas vivas de pensar la condición humana.

Higinio Marín Pedreño, Luna Miguel, Helena Cortés y José Manuel Lucía Megías, son los expertos que protagonizan el ciclo de conferencias. / INFORMACIÓN

Programación

La programación se iniciará el martes 7 de abril con la conferencia “Ulises y el dolor del regreso”, a cargo del filósofo Higinio Marín Pedreño, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y especialista en antropología filosófica y cultura contemporánea. Autor de numerosos ensayos sobre pensamiento, vida pública y condición humana, Marín abordará la figura de Odiseo como paradigma del viaje entendido como búsqueda de sentido y retorno al origen.

El martes 14 de abril, la escritora, editora y crítica literaria Luna Miguel, una de las voces más destacadas de su generación en el ámbito de la reflexión literaria y feminista, ofrecerá la conferencia “Las otras mujeres de Lolita”, en la que propondrá una lectura crítica de la obra de Nabokov a partir de los modelos de feminidad presentes en la cultura europea del siglo XX.

El ciclo continuará el martes 21 de abril con “La figura universal de Fausto”, a cargo de Helena Cortés, filóloga alemana, traductora y especialista en literatura germánica clásica. Premio Nacional de Traducción por su edición del Diván de Oriente y Occidente, Cortés analizará la evolución de este mito y su influencia en la literatura, la música y el pensamiento moderno.

La última sesión tendrá lugar el lunes 27 de abril con la conferencia “Los Quijotes de Cervantes ante el espejo de los libros de caballerías”, impartida por José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los mayores especialistas internacionales en Cervantes y en la historia del Quijote, que profundizará en la complejidad del personaje y en su relación con la tradición literaria.

Mapa de la ubicación de la Fundación Mediterráneo en Alicante.

El ciclo de conferencias “Mitos y personajes de la literatura universal” tendrá lugar del 7 al 27 de abril de 2026 en el Aula de Cultura de Alicante (Avda. Doctor Gadea, 1). La entrada es libre y limitada al aforo del espacio.