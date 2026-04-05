Alicante, tierra de festivales musicales: una veintena de propuestas para 2026 que rompen la estacionalidad

Quedó atrás aquello del “festival de verano” como referencia temporal de la música en directo de gran formato. La rentabilidad empresarial, guiada por dinámicas propias del capitalismo contemporáneo, ha impulsado la proliferación de festivales y macroeventos de manera desestacionalizada al encontrar en estos espacios una inversión positiva. En este contexto, la música en vivo no solo se mantiene, sino que se expande, incorporando nuevas capas de entretenimiento y ocio para convertir la experiencia festivalera en algo más completo.

Con permiso del Fck Censorship 2026, que llenó de música la Plaza de Toros Cubierta de Villena en enero, la veda la han abierto en el puente de abril dos macrofestivales de gran formato como son el Costa Sonora, celebrado en El Muelle Live y centrado en el sonido urbano con jóvenes artistas del género, y el Mar de Jávea, que reunió a nombres punteros del pop-rock nacional como Taburete, La La Love You o Pignoise. Una apertura de la primavera que confirma que los festivales de música ya no son un fenómeno exclusivamente estival.

The Hives, durante una actuación en el Low Festival de Benidorm en 2017 / DAVID REVENGA

Toda localidad quiere contar con su festival, ya sea de gran o pequeño formato, y es por eso que la provincia de Alicante se ha convertido en tierra de festivales. Una treintena de eventos se suceden durante todo el año con el objetivo de generar actividad turística y económica fuera de la temporada alta. Localidades como Benidorm, que este año ya no tendrá a su gallina de los huevos de oro, tras su traslado a Torrevieja, contará este mes de abril con el Bali Rock and Roll Fest, un reencuentro musical en torno al rock del 17 al 19 de abril en el Gran Hotel Bali con la participación de los estadounidenses Muck and the Mires o los escoceses The Rezillos.

Sin tiempo para pestañear, una de las grandes marcas consolidadas a nivel nacional, el Rocanrola de Alicante, adelanta sus fechas debido a la cancelación de su anterior edición por inclemencias meteorológicas y se desarrollará el 30 de abril y el 1 y 2 de mayo con referentes del rap nacional como Kase.O, el alicantino Nach o Hijos de la Ruina. Una cita que siempre consigue congregar a miles de personas en torno a un género que antaño parecía de nicho, pero que en la actualidad mueve a un gran número de oyentes, especialmente jóvenes.

Una actuación de Kase.O durante una edición pasada del Rocanrola / INFORMACIÓN

Alcoy también tiene su propio festival el 9 de mayo, Sound Jordi, y contará con el esperado concierto de despedida de La Fúmiga, la actuación de Zahara en formato rave o las actuaciones de Naina y Cactus. Una mirada a formatos de festival reducido que también lleva al Sant Joan Rock Fest a celebrar su segunda edición el 16 de mayo con las actuaciones de Dünedain, Mind Driller o KarrrakaS de manera gratuita. Siguiendo la estela, el Iberia Festival de Benidorm hará una primera parada (de las dos fechas que ha confirmado para este año) el 23 de mayo con la participación de artistas como Evaristo, El Drogas o Reincidentes.

Pero el mes de mayo es territorio del Spring Festival, el primer festival de gran formato de los eventos venideros, que reunirá a artistas como Carolina Durante, Love of Lesbian o Temples el 29 y 30 de mayo en el Multiespacio Rabasa. Además, este año han decidido innovar con la entrada de artistas más cercanos al pop actual como Natalia Lacunza, Hens o la ilicitana Marina Reche. Por su parte, otro de los festivales esperados por los seguidores, en este caso de variedades, es el Maror Festival de La Vila Joiosa (26 y 27 de junio), que en muy poco tiempo se ha consolidado como un evento de referencia en la provincia y que en esta ocasión contará con la participación de bandas como M-Clan, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares o la última de las despedidas de La Fúmiga por estos lares.

Diego Ibáñez, de Carolina Durante, durante el Low Festival 2025 / Jose Navarro

Una entrada a los meses de gran afluencia

En los meses donde en otros tiempos estaban emplazados de verdad los festivales de música, entre julio y agosto, sigue desarrollándose el gran número de eventos en la provincia. Uno de los que más gente aglutina, pese a sus cambios de localización y tras haber pasado por puntos estratégicos como Benidorm y Torrevieja, es el Reggaeton Beach Festival. La franquicia festivalera, que tiene actividades hasta en siete puntos del país, se realizará este año en Alicante capital (4 y 5 de julio) y, aunque todavía no han confirmado el nombre de los artistas que visitarán la localidad, la organización ha anunciado que entre sus diferentes sedes estarán referentes del género como Anuel AA, Ñengo Flow, De la Rose, Luar la L o Roa.

Otra de las sorpresas de esta temporada es el desembarco de Big Sound Festival a Torrevieja (25 y 26 de julio). El macrofestival que durante varias ediciones ha colgado el cartel de entradas agotadas en Valencia, con la participación de artistas internacionales de renombre, llega por primera vez a la provincia con un cartel que ya ha confirmado nombres de la talla de Myke Towers, Maria Becerra, Ana Mena, Juan Magán o la actuación en solitario de Leire Martínez, que está dando rienda suelta a su carrera tras separar su camino con La Oreja de Van Gogh.

Ana Mena, una de las artistas más esperadas en el desembargo de Big Sound en Torrevieja / EFE

Y al filo entre julio y agosto se encuentra el festival de referencia de la provincia y protagonista del culebrón de la temporada tras cambiar su sede de Benidorm a Torrevieja por no llegar a un acuerdo favorable para ambos. Se trata del Low Festival, que se desarrollará durante el 31 de julio y 1 y 2 de agosto en el Parque Antonio Soria con un cartel que ya cuenta con la participación de artistas tanto nacionales como internacionales, destacando bandas como The Hives, Editors, Kasabian o Fangoria. Además, el cartel todavía no está cerrado y la organización puede sorprender con alguna confirmación más.

El que sí está cerrado y cuenta con un grueso muy grande de formaciones internacionales es el Leyendas del Rock. Uno de los festivales más importantes de España en cuanto al heavy metal se refiere es ya un clásico y afronta en 2026 su vigésima edición con el regreso del power metal de Helloween al Polideportivo Municipal de Villena (5, 6, 7 y 8 de agosto). Un atractivo sonoro que también incluye el primer concierto de Arch Enemy con nueva vocalista, la gira de despedida de Slaughter to Prevail o las actuaciones de bandas como In Flames, Godsmack o Savatage.

La banda sueca Arch Enemy estrena nueva cantante y lidera el cartel del Leyendas del Rock 2026 / Patric Ullaeus

Coincidiendo en fechas, pero no en público, en El Muelle Live se realizará la segunda edición del Reggaeton Millennial Fest, una mirada al género latino con la participación de artistas que permitieron que se popularizase entre los jóvenes con las actuaciones de nombres como Alexis y Fido, Tito el Bambino o Danny Romero. En ese mismo recinto del puerto de Alicante, pero una semana después, llegará una novedad como Son de Spain (14 y 15 de agosto), donde clásicos de la música española como Bustamante, Nena Daconte, Maldita Nerea o David Civera se darán cita para revisitar sus temas más icónicos.

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Y una de las grandes noticias del 2026 es el regreso del Aúpa Lumbreiras (13, 14 y 15 de agosto), que toma el relevo que ha sostenido durante algunos años el Rabolagartija con una programación que reúne lo mejor del punk nacional con bandas como Soziedad Alkoholika, Narco, Boikot, Los de Marras o Segismundo Toxicómano. Será en el Polideportivo Municipal de Villena, en el mismo recinto que el Leyendas del Rock. No obstante, para los que prefieran ritmos más urbanos, Benidorm emplaza el 14 de agosto un evento que ha llamado Summer Urban Festival con la participación de intérpretes como Morad, JC Reyes o RVFV.