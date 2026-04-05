Cain's Dinasty: veinte años construyendo un legado de sangre en la música

Ficha técnica Formación: Rubén Picazo (voz), Joaquín Leal (guitarra), Benansio Thrash (batería), Alex Ramírez (guitarra) Procedencia: Alicante Discos:Legacy of Blood (2007), Madmen, Witches and vampires (2011), The Hollow Earth (2016), Eva (2018), The Wanderer (2020/EP), Two Graves (2020/EP), The Witch and the Martyr (2022), Dinastía de Caín (2025) Año de comienzo: 2006

Son uno de los nombres de referencia del metal en Alicante, herederos de una escena que tuvo en Leviatán, aún en activo, y en el espíritu de Acero algunos de sus primeros hitos. Sin embargo, Cain’s Dinasty se desmarca de ese linaje más ortodoxo para habitar un territorio propio, donde el metal sirve como punto de partida para una exploración de nuevas formas y texturas sonoras. Esa voluntad de fuga estilística atraviesa toda su trayectoria y se sostiene, según su vocalista Rubén Picazo, sobre una base que poco tiene que ver con lo estrictamente musical: "la continuidad del proyecto se explica desde la amistad, la hermandad y la necesidad de mantener vivo un espacio creativo compartido".

Una afirmación que esconde una doble lectura de lo que supone mantener un proyecto de estas características, donde el ánimo a crear de manera pasional supera a la precariedad de mantener una banda de un género tan minoritario. "Si fuéramos cuatro músicos independientes probablemente no funcionaría igual, porque esta música es muy de corazón, de pasión", añade, subrayando una realidad que ha visto repetirse en otras formaciones: "Al final los proyectos se disuelven cuando no hay apoyo, beneficio económico o una escena sólida. Porque es difícil mantener algo así y hay otras prioridades".

En todos estos años, pese a que la música no ha sido un método de trabajo sino una forma de complementar las obligaciones del día a día haciendo lo que más les gusta, la experiencia de formar una banda les ha llevado a actuar en lugares como Japón, Portugal o Francia. Porque eso es la consecuencia de hacer lo que les apasiona, llegando a conectar con gente de otras partes del mundo con canciones que, hasta su último álbum de estudio, sonaban casi íntegramente en inglés.

Un sonido con sello propio

Pero, con todo este planteamiento, y sin esa capacidad de encasillar el proyecto, tan propia de plataformas como Spotify, ¿a qué suena Cain’s Dinasty? La respuesta la dan ellos mismos: "Nos salimos un poco del encorsetamiento del heavy metal clásico. Por supuesto nos gustan bandas como Iron Maiden o Judas Priest, pero con la entrada de nuevos miembros hemos añadido influencias más extremas como el black metal, e incluso elementos más modernos o electrónicos en algunos temas. Eso ha hecho que la banda evolucione y tenga más matices. Se pueden escuchar voces más oscuras, partes más rápidas y otras más atmosféricas. Creemos que hemos aportado frescura dentro del heavy metal clásico en Alicante", subrayan.

Cain's Dinasty, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

Porque no basta solo con llegar a un gran número de gente, sino que es necesario sentirse identificado con lo que uno hace. Por eso, después de tanto tiempo utilizando el inglés como idioma principal, han decidido revisitar algunos de sus temas más conocidos y darles una nueva lectura desde su lengua materna: el castellano. "Era una puerta abierta. Después de cinco discos, decidimos hacer una revisión de temas y adaptarlos. La gente nos decía que la música estaba muy bien, pero que no entendían las letras. Nosotros componíamos en inglés porque era lo que escuchábamos, pero nos alejaba del público cercano. El castellano nos permite conectar mejor emocionalmente con nuestros oyentes", expresan.

Por eso, el pasado año publicaron Dinastía de Caín, un álbum donde canciones como Legacy of Blood o Darkness Call encuentran una nueva perspectiva sonora y emocional con su conversión al castellano. Nuevas versiones de temas que también encuentran diversos matices sonoros que hacen justicia a la adaptación que ha hecho la banda de ellos a lo largo de los años, más fieles a como sonaban en los últimos conciertos, sumándole la conversión idiomática. Y aunque no saben si continuarán esta senda castellanoparlante en trabajos futuros, creen que este cambio les ha abierto las puertas a un nuevo número de oyentes.

Homenaje a una efeméride para el recuerdo

Porque veinte años son una eternidad y la música es capaz de dar muchas vueltas, Cain’s Dinasty pone los pies sobre la tierra y celebrará este aniversario con el público que les ha acompañado en todo este recorrido. Será el 25 de abril en la Sala Marearock de Alicante, junto a Vhäldemar y Delenda Est, en una actuación especial que contará con colaboraciones y regresos de antiguos componentes de la banda que no querrán perderse una efeméride tan especial.

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Allí, estarán celebrando que si una banda de este calibre sigue en activo tantos años después es que, en el fondo y en los márgenes, sigue habiendo una cultura potente que abraza el heavy metal. "Solo deseamos que la gente vuelva a acudir a ver conciertos como antes de la pandemia, nosotros hemos notado que han caído la venta de entradas de los conciertos de pequeño formato, y las actuaciones son vitales para artistas como nosotros", finalizan con un llamamiento al público.