Rubén Amón será el pregonero taurino de Hogueras

Será el lunes 4 de mayo en horario de tarde. Ese día el teatro Principal de Alicante volverá a ser escenario del tradicional pregón taurino en una gala que servirá para anunciar a toda la ciudad que la Feria Taurina de Hogueras ya es una realidad. En esta ocasión, el elegido como pregonero ha sido el periodista y escritor Rubén Amón, uno de los rostros más populares del panorama audiovisual, quien además está de plena actualidad taurina gracias a su libro «Morante, punto y aparte» obra que se encuentra en plena promoción nacional. Amón, como gran aficionado a la tauromaquia ha cultivado amistades taurinas de todo tipo, destacando su relación personal con Pedro Manzanares (hermano del maestro José María Manzanares) o con figuras como Curro Vázquez o Luis Francisco Esplá, entre otros. Precisamente, uno de los principales motivos por los que Amón ha querido estar en Alicante como pregonero ha sido el cincuenta aniversario de la alternativa de Luis Francisco Esplá en este 2026, año en el que el torero alicantino celebra medio siglo como matador de toros. Por ello, en el contenido de su pregón habrá referencias claras a Esplá, aunque no será el único, porque la admiración por la figura de Manzanares y de muchos otros toreros también ocupa un importante lugar en su gran espectro taurino.

Rubén Juan Amón Delgado (Madrid, 1969) ha tenido una vida ligada a los medios de comunicación, influenciado en gran medida por su padre, Santiago Amón, quien fuera pieza fundamental de la revista Índice y un destacado crítico de arte. Rubén comenzó su carrera en la comunicación tras licenciarse en Periodismo y comenzó a trabajar con 18 años en la extinta Antena 3 Radio. Años más tarde recaló en El Mundo trabajando como enviado especial de guerra en los Balcanes, además de corresponsal en Roma y en París. Desde entonces la diversidad de medios ha caracterizado su vida pasando por Cambio 16, El Confidencial, Jot Down o El País, entre muchos otros. Muy notable fue su presencia en Canal Plus Toros, canal en el que participó como contertulio habitual en el programa El Último Tercio y en las propias retransmisiones en directo de las mejores ferias taurinas de España. Actualmente es colaborador habitual en Onda Cero en el programa Más de uno junto a Carlos Alsina, Espejo Público y El Hormiguero, programa en el que participa en sus tertulias políticas. Desde 2019 es columnista de El Confidencial y dirige y presenta en la cadena radiofónica su propio formato, La Cultureta. Además de esta prolífica etapa periodista, Amón ha publicado un gran número de libros, muchos de ellos de temática taurina, obras como Dejadme solo, publicado en 1995, una biografía sobre del torero Jesulín de Ubrique, El triunvirato Carreras, Domingo y Pavarotti (1996), Los secretos del Prado (1997), Pasa un torero: Curro Vázquez desde dentro (2005), Sarkozy vu d’ailleurs (2008), No puede ser y además es imposible (2010), Un coloso en el teatro del mundo (2012) una biografía de Plácido Domingo, Una pasión, una gran minoría (2014, un ensayo sobre el Atlético de Madrid, El tigre mordió a Cristo (2015), Sangre, poesía y pasión (2018, ensayo sobre el bicentenario del Teatro Real) y El fin de la fiesta (2021, un ensayo sobre la tauromaquia) y más recientemente «Morante, punto y aparte». En 2018, recibió el Premio Francisco Cerecedo, entregado por el Rey Felipe VI. Actualmente, escribe en la revista de pensamiento ‘Ethic’ y ha colaborado con otras publicaciones culturales como Letras Libres y Scherzo.

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Con respecto a la propia gala del pregón, la entrada al pregón taurino volverá a ser gratuita hasta completar el aforo del Teatro Principal, aunque habrá que presentar la localidad numerada para acceder. El horario de celebración girará en torno a las 20:00 horas y, como en ocasiones anteriores, será un gran evento social que dará el pistoletazo de salida a la Feria Taurina de Hogueras 2026.