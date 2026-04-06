El arte se adentra en los Pozos de Garrigós de Alicante por tiempo limitado con una exposición gratuita

El Museo de Aguas de Alicante inaugura el martes 7 de abril, a partir de las 19 horas, la exposición de pintura Mitos y verdades, con obras del artista Andrés Amadeo Molina. Esta muestra, que se instalará en el interior de los Pozos de Garrigós, se podrá visitar hasta el próximo 26 de abril y estará compuesta por 25 obras abstractas realizadas mediante la técnica de acrílico sobre lienzo.

A través de esta selección de cuadros, el artista sanvicentero refleja su calidad pictórica, destacando por el uso de gamas cromáticas y formas que dan como resultado unas representaciones cargadas de color y estéticamente exquisitas. La visita es gratuita y está abierta a todos los públicos en el horario de este espacio.

Cartel de la exposición, que se inaugura el martes 7 de abril a las 19 horas / INFORMACIÓN

Según ha declarado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, “la muestra se enmarca dentro de la programación semestral del Museo de Aguas de Alicante, resultado de nuestro compromiso por acercar el talento local a toda la ciudadanía. A través de formatos innovadores, permite admirar la singular obra abstracta de este artista en un entorno único, como son los Pozos de Garrigós”.

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El artista, Andrés Anadeo Molina, es una figura de reconocida trayectoria artística y musical en San Vicente del Raspeig y cuenta con una dilatada carrera que le ha llevado a exponer a nivel nacional e internacional. Aunque sus inicios en las Bellas Artes estuvieron marcados por el dibujo lineal y la pintura al óleo de bodegones y paisajes, en la actualidad ha afianzado su pasión creativa a través de la pintura abstracta en acrílico, técnica protagonista de esta exposición.