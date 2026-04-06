El festival Costa Sonora celebrará su tercera edición en Alicante en 2027 tras su éxito de asistencia

Con el lanzamiento de fuegos artificiales y la actuación del rey del trap en español, Yung Beef, la segunda edición del festival Costa Sonora puso el punto final a un evento que sobrepasó todas las expectativas y congregó a miles de personas en el recinto de El Muelle Live los pasados días 3 y 4 de abril. El concierto, más centrado en las nuevas tendencias de la música urbana actual, contó con una asistencia del 35 % de espectadores de fuera de la provincia, según datos otorgados por la organización.

La fecha destinada para su celebración, en pleno puente de abril, permitió que la gente pudiera viajar a Alicante para acudir a un festival que contó con 24 horas de música distribuidas en dos jornadas, donde se emplazaron más de 25 artistas entre músicos y DJs, generando un impacto total de más de 3 millones de euros en la ciudad. "La valoración es muy positiva. Ha sido una edición de crecimiento respecto al año pasado: hemos acertado con el cartel y eso se ha notado en la respuesta del público", afirma a INFORMACIÓN Carlos Heredia, responsable del festival.

Una panorámica del festival Costa Sonora hecha desde el mirador / INFORMACIÓN

"Costa Sonora es un festival único en la provincia. En Alicante hay festivales de indie, de rap, de reggaetón o incluso de música dosmilera, pero ninguno con un cartel de música urbana de esta calidad y con una repercusión a nivel nacional como el nuestro. Desde el principio quisimos apostar por ese nicho concreto dentro de la escena musical, que tiene muchísimo público, pero que hasta ahora no tenía un festival de referencia en la provincia", apunta el CEO, que confirma que habrá una nueva edición de cara al 2027 y que será "la consolidación definitiva del festival".

El festival se enmarcó principalmente en torno a géneros como el trap, el rap o el reggaeton, contando con exponentes de primer nivel de estos sonidos en España como el alicantino Kidd Keo, el pionero Yung Beef o artistas en constante evolución mediática como La Pantera o MVRK. Además, el festival volvió a contar con el apoyo de la plataforma Vibra Mahou, impulsora de experiencias relacionadas con la música en directo.

Kidd Keo, durante un momento de su actuación en el festival Costa Sonora / INFORMACIÓN

Un cambio de recinto favorable

Una de las novedades de esta edición era el recinto seleccionado para desarrollar las dos jornadas de música. Debido a las restricciones del horario en el muelle del puerto de Alicante, que impide la ampliación de eventos más allá de las 12.30 horas de la noche, la organización del festival decidió adelantar horarios con artistas de primer nivel en las primeras horas de la jornada. Eso conllevó que el tráfico de asistentes arrancase con buen ritmo desde primera hora y que los primeros conciertos mostrasen un buen ambiente pese a las horas.

"El Muelle Live nos ha aportado muchas facilidades a nivel técnico y logístico. Es un recinto que está preparado durante todo el año para acoger eventos, y eso hace que trabajar aquí sea mucho más cómodo para todo el equipo. Además, el emplazamiento es espectacular: con vistas al castillo, al lado del mar y a apenas cinco minutos del centro de Alicante. Todo eso suma muchísimo a la experiencia del festival", apunta Heredia al ser preguntado por este cambio de recinto.

Un cartel para los más jóvenes

Las nuevas tendencias musicales encontraron en el Costa Sonora de Alicante una manera de cantar canciones de artistas que están reinventando la música actual. Artistas locales como Kidd Keo o Funzo, el primero de ellos acompañado por bailarinas y colaboraciones como Yung Sarria o Swaglock, permitieron demostrar el talento local que hay en la provincia. No obstante, también destacaron actuaciones como las de Metrika, D.Valentino, La Pantera o MVRK, que confirmaron su gran estado de forma dentro de la escena urbana actual.

El talento emergente tuvo un papel protagonista gracias a Costa Emergentes, con la actuación de Chacoma, ganador de esta edición, y artistas como Lewis Potter, que demostraron el futuro prometedor del género. "Hasta que nació Costa Sonora, este tipo de público joven solo tenía acceso a fiestas o eventos de pequeño formato. Para nosotros era importante crear un festival pensado específicamente para ellos, que les diera su propio espacio dentro de la oferta cultural de la provincia", finaliza el CEO del festival.