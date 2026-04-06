¿Cómo ve la sociedad actual a personajes como Odiseo, Don Quijote, Lolita o Fausto? Un ciclo de conferencias debate sobre ello en Alicante

Una forma de analizar la literatura desde la reflexión filosófica. Con la intención de abordar los grandes clásicos de la literatura universal desde un prisma más contemporáneo, la Fundación Mediterráneo desarrollará en el Aula de Cultura de Alicante, ubicada en la avenida Doctor Gadea, el ciclo de conferencias Mitos y personajes de la literatura universal. Esta actividad, de entrada gratuita, se celebrará los días 7, 14, 21 y 27 de abril, a las 19 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

El ciclo propone un recorrido por algunas de las figuras más influyentes de la tradición literaria occidental, personajes que han trascendido las páginas de los libros para convertirse en auténticos símbolos culturales. Nombres como Odiseo, Don Quijote, Fausto o Lolita serán los protagonistas de una serie de conferencias en las que se abordará por qué estas obras han pasado a formar parte del imaginario colectivo, resignificando cuestiones esenciales como el heroísmo, el deseo, la identidad o la ambición a lo largo de distintas épocas.

Una ilustración del Quijote generada con inteligencia artificial / INFORMACIÓN

Estas actividades pondrán de manifiesto que estos personajes, convertidos en mito tras mucho tiempo de reinterpretación y adaptación, no solo reflejan la visión del ser humano propia de su época, sino que han contribuido también a transformarla. A través de ello, la literatura ha explorado nuevas formas de comprender la experiencia humana y ha abierto caminos que han influido en generaciones de lectores. Desde su estudio en los centros educativos hasta su consagración en la cultura popular, estas obras han permanecido en el acervo colectivo durante décadas.

Desde la crítica feminista hasta la influencia en los géneros actuales

La programación se iniciará el martes 7 de abril con la conferencia Ulises y el dolor del regreso, a cargo del filósofo Higinio Marín Pedreño, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y especialista en antropología filosófica y cultura contemporánea. Autor de numerosos ensayos sobre pensamiento, vida pública y condición humana, Marín abordará la figura de Odiseo como paradigma del viaje entendido como búsqueda de sentido y retorno al origen.

Una imagen de Odiseo, en la epopeya creada por Homero, generada con inteligencia artificial / INFORMACIÓN

De esta manera, se pondrá el foco en Odiseo como uno de los pilares de la tradición épica occidental. El que fuera rey de Ítaca es una figura central de la literatura y la mitología griega, cuya historia ha sido narrada tanto en la Odisea como en la Ilíada, atribuidas tradicionalmente a Homero. Conocido por su ingenio y astucia, en las grandes epopeyas griegas que han llegado hasta nuestros días se relata su viaje enfrentándose a monstruos, dioses y pruebas sobrenaturales durante largos años.

El martes 14 de abril, la escritora, editora y crítica literaria Luna Miguel, una de las voces más destacadas de su generación en el ámbito de la reflexión literaria y feminista, ofrecerá la conferencia Las otras mujeres de Lolita, en la que propondrá una lectura crítica de la obra de Nabokov a partir de los modelos de feminidad presentes en la cultura europea del siglo XX. En términos generales, esta novela, narrada por Humbert Humbert, ha sido criticada desde la perspectiva feminista por reproducir y estetizar una relación asimétrica entre un hombre adulto y una niña, Dolores Haze.

Una ilustración de Fausto, generada con inteligencia artificial / INFORMACIÓN

Una perspectiva social y crítica que da continuidad a un ciclo que, una semana después, el martes 21 de abril, abordará La figura universal de Fausto, a cargo de Helena Cortés, filóloga alemana, traductora y especialista en literatura germánica clásica. Premio Nacional de Traducción por su edición del Diván de Oriente y Occidente, Cortés analizará la evolución de este mito y su influencia en la literatura, la música y el pensamiento moderno.

La última sesión tendrá lugar el lunes 27 de abril con la conferencia Los Quijotes de Cervantes ante el espejo de los libros de caballerías, impartida por José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los mayores especialistas internacionales en Cervantes y en la historia del Quijote, quien profundizará en la complejidad del personaje y en su relación con la tradición literaria. Un libro que confirma a grandes rasgos esa prevalencia social de algunos clásicos universales. De esta manera, también se analizará al personaje creado por Cervantes como una figura fundacional de la novela moderna, configurando los grandes géneros literarios de la actualidad.