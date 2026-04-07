El alicantino Fele Martínez suma un nuevo galardón en reconocimiento a su trayectoria en el cine

Un premio a toda una trayectoria. El alicantino Fele Martínez será condecorado en el Skyline Benidorm Film Festival con el Premio Skyliner 2026, un galardón que busca reconocer la labor de profesionales del audiovisual que han contribuido de manera significativa al desarrollo y la dignificación del cortometraje. En una edición tan especial para el evento, que cumple diez años, han decidido otorgarte el galardón "por su generosidad, compromiso con el oficio y la capacidad de inspirar a quienes vienen detrás".

Con una carrera sólida y versátil, Fele Martínez es uno de los nombres más reconocidos del audiovisual español. Su trayectoria comenzó de manera fulgurante al ganar el Premio Goya a Mejor Actor Revelación por Tesis, dirigida por Alejandro Amenábar. A lo largo de su carrera ha trabajado con cineastas como Julio Medem (Los amantes del círculo polar), Pedro Almodóvar (La mala educación) o Álvaro Fernández Armero, entre otros, consolidando una filmografía amplia y diversa.

Cartel con el que el Skyline Film Festival ha anunciado el premio de Fele Martínez / INFORMACIÓN

En televisión, ha protagonizado algunas de las series más populares de los últimos años, como Machos Alfa, Estoy vivo o La unidad. Además, su vinculación con el cortometraje ha sido constante a lo largo de su carrera, hecho que también ha fortalecido su simbiosis con el Skyline Benidorm Film Festival. En la Sección Oficial del festival ha competido con varios trabajos a lo largo de estos diez años, entre ellos Cuentas divinas (2023), dirigido por Eulàlia Ramon, que obtuvo el Premio del Público en Skyline Benidorm Film Festival y fue nominado a los Premios Goya; Imposible decirte adiós (2022), dirigido por Yolanda Centeno y ganador en Skyline como Mejor Cortometraje de Ficción; o Tu día de suerte (2019), dirigido por el propio Fele Martínez.

Hora y lugar de la entrega del premio en Benidorm

El premio se entregará durante la gala inaugural del certamen, que tendrá lugar el próximo 18 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural de Benidorm, dando inicio a esta edición por el décimo aniversario. En este sentido, la directora del festival, Beatriz Hernández, ha destacado que "Fele Martínez representa muy bien lo que somos como festival: una trayectoria sólida, coherente y profundamente ligada al cine. Ha trabajado con algunos de los grandes nombres del cine español y ha mantenido una relación constante con el cortometraje a lo largo de toda su carrera".

A su vez, Hernández ha subrayado también la conexión del actor con Skyline, pues "ha estado presente en distintas ediciones, con trabajos muy relevantes dentro del festival, tanto como actor como director. Ese vínculo real con el certamen es algo que para nosotros tiene mucho valor". Un elogio que no olvida el vínculo del actor con la provincia, poniendo énfasis en que "Fele es alicantino, y para Skyline es especialmente significativo poder reconocer en nuestro décimo aniversario a un profesional de aquí, con una trayectoria tan reconocida dentro del audiovisual".

Un galardón especializado en reconocer trayectorias

El Premio Skyliner reconoce cada año a figuras cuya trayectoria conecta con los valores del festival. En ediciones anteriores, el galardón ha sido otorgado a María Esteve (2023), Miguel Rellán (2024) y Cayetana Guillén Cuervo (2025). En esta décima edición, Skyline reconoce a Fele Martínez por una trayectoria que combina largometraje, cortometraje, televisión y teatro, y que mantiene una conexión real con el ecosistema de festivales.

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Todo ello, en una edición que se desarrollará del 18 al 25 de abril de 2026, consolidándose como un espacio de referencia para el cortometraje y la industria audiovisual. Como cierre de la gala inaugural, se estrenará el cortometraje Quemar al padre, dirigido por Rafa Piqueras, uno de los proyectos finalistas del Shortpitch de Skyline Benidorm Film Festival, reflejo del compromiso del certamen con el desarrollo y acompañamiento de proyectos surgidos en el propio festival. Dicho estreno contará con la presencia del director y parte del equipo artístico y técnico.